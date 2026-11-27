Modern insanın ortaya çıkış tarihi tartışmalı olsa da arkeoloji, antropoloji ve evrimsel biyolojinin bulguları şimdilik yaklaşık 300 bin yıl öncesini işaret ediyor. Türlerin ortaya çıkışı ani değil geçişli olduğu için keskin bir an belirlemek mümkün değil.

Tahminlere göre günümüze kadar yaşamış insan sayısı 110-120 milyar kadar. Bunların yaklaşık 80 milyarının ömrünü Afrika'nın çeşitli bölgelerinde tamamladığı düşünülüyor. Yani yaşamış her 3 insandan 2'si Afrikalı. Günümüzde yaşayanlar ise tüm insanlığın neredeyse %7'sine denk geliyor.