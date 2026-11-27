Bugüne Kadar Dünya Üzerinde Kaç İnsan Yaşadığı Belli Oldu: Her 3 Kişiden 2'si Afrikalıydı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Modern insanın ortaya çıkışından bu yana Dünya'da kaç kişi yaşadı? Tahminlere göre bu sayı 110-120 milyar arasında değişiyor. Üstelik bugün yaşayan insanlar, tarihin tamamına bakıldığında küçük bir azınlığı oluşturuyor.
Detaylar 👇
Modern insanın yaklaşık 300 bin yıl önce ortaya çıktığı kabul edilirse bugüne kadar 110-120 milyar kişi yaşadı.
Homo sapiens'in Afrika'dan çıkıp dünyaya yayılması yaklaşık 100 bin yıl önce başladı ve nüfus uzun süre düşük kaldı.
Tarım ve sanayi devrimleri, insanlık tarihindeki iki büyük nüfus patlamasını tetikledi.
Nüfusun her yeni milyara ulaşma süresi kısaldı, ancak artış hızının yavaşlama trendine girdiği düşünülüyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın