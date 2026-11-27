Almanların Kış Boyunca Vazgeçmediği Alışkanlık: Hem Faturayı Hem Nemi Düşürüyor
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Kış gelince camlar buğulanıyor, pencere kenarlarında siyah lekeler beliriyor.
Almanya'da bu soruna karşı neredeyse herkesin bildiği bir alışkanlık var: Stoßlüften, yani şok havalandırma. Almanya Federal Çevre Ajansı'na (UBA) göre doğru havalandırma hem küfü önlüyor hem de ısınma enerjisinden tasarruf sağlıyor. Üstelik yöntem için ne cihaz ne de para gerekiyor.
Almanlar pencereyi aralamıyor, ardına kadar açıyor
Evdeki nem sandığımızdan çok daha fazla
Faturayı asıl şişiren hata: Gün boyu aralık duran pencere
Stoßlüften adım adım nasıl yapılır?
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