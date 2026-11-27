Almancada 'Stoß' darbe, 'lüften' ise havalandırmak anlamına geliyor. Yöntemin mantığı basit: Pencereyi kısa süreliğine ama tamamen açmak. Mümkünse evin karşı tarafındaki bir pencere de açılarak cereyan yaratılıyor. Bu sayede içerideki nemli hava birkaç dakikada dışarı atılıyor.

Yöntem son olarak İngiltere'de de gündem oldu. Mirror'ın aktardığına göre nem alma cihazı üreten Meaco şirketinden Chris Michael bile buğu sorununa karşı cihaz almadan önce Almanların bu alışkanlığını denemeyi öneriyor.