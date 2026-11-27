Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmesine göre bugün yurt genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim. Marmara'nın batısında yer yer çok bulutlu bir gökyüzü var; Edirne ve Kırklareli çevresinde öğle saatlerinden sonra sağanak yağış bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde pus, yer yer sis etkili olacak.

Günlerdir sert esen lodos ve poyrazın ardından termometreler yeniden yükselişte. Marmara'da sıcaklık 18 dereceye kadar çıkacak. Karadeniz'de etkili olan yağmur yerini güneşe bıraktı; lodosun etkisiyle sahil kesimindeki illerde de 18 derece görülecek. Akdeniz'de öğle saatlerinde Adana'da sıcaklık 22 dereceye çıkacak. Ege'de lodos sert esmeyi sürdürürken İç Anadolu'da iki gün boyunca güneşli hava var.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da hava iki gün boyunca açık geçecek, ancak gece saatlerinde sıcaklık eksi 7 dereceye kadar inecek. Bölgede pazar günü kuvvetli sağanak etkili olacak.