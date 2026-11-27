Meteoroloji Tarih Verdi: Sibirya'dan Kar Geliyor
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Yurt genelinde günlerdir etkili olan dondurucu soğuklar, yerini kısa süreliğine ılık bir havaya bıraktı. Ancak bu rahatlık uzun sürmeyecek. Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre Sibirya üzerinden gelen soğuk hava, sıcaklıkları yaklaşık 10 derece aşağı çekecek. İşte kar tarihi!
Bugün ve yarın ılık hava hakim olacak.
Meteoroloji tarih verdi: Sibirya'dan dondurucu soğuk ve kar geliyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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