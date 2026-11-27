Sabit bir ücret ödeyip istediğin kadar yemek fikri, ilk bakışta işletmenin aleyhine bir anlaşma gibi görünür. Ama açık büfe fiyatı tek bir müşterinin ne kadar yiyeceğine göre değil, yüzlerce müşterinin ortalamasına göre belirlenir. Bu ortalamayı işletmenin lehine çeviren hesapları aşağıda topladık. (Yazıdaki rakamlar temsili örneklerdir.)