Açık Büfeler Sınırsız Yemek Sunarken Nasıl Kâr Edebiliyorlar?
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Sabit bir ücret ödeyip istediğin kadar yemek fikri, ilk bakışta işletmenin aleyhine bir anlaşma gibi görünür. Ama açık büfe fiyatı tek bir müşterinin ne kadar yiyeceğine göre değil, yüzlerce müşterinin ortalamasına göre belirlenir. Bu ortalamayı işletmenin lehine çeviren hesapları aşağıda topladık. (Yazıdaki rakamlar temsili örneklerdir.)
1. Fiyat ortalama tüketime göre belirlenir
2. Ucuz ve doyurucu yemekler en önde durur
3. Pahalı ürünler kontrollü sunulur
4. Tabak boyutu bile hesabın parçası
5. İçecekler çoğu zaman fiyata dahil değildir
6. Sipariş yok, işçilik daha az
7. Toplu alım ve esnek menü
8. Servise çıkmayan yemek değerlendirilir
9. İsrafı ölçmek doğrudan kâra dönüşüyor
10. Doluluk arttıkça sabit gider bölünür
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