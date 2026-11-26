Bilanço Resesyonu Nedir? Herkes Borcunu Azaltmaya Çalışırken Ekonomi Neden Yavaşlayabilir?
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Evinin değeri düşmüş ama kredisi aynı kalmış birinin aklındaki ilk şey yeni bir araba almak değil, borcunu bir an önce kapatmaktır. Aynı anda milyonlarca hane ve şirket bu kararı verdiğinde ortaya çıkan tabloya bilanço resesyonu deniyor. Bakalım bu durum neden sıradan bir durgunluktan farklı işliyor?
1. Bilanço resesyonu, borç azaltmanın sürüklediği bir durgunluktur
2. Varlıklar değer kaybeder, borçlar aynı kalır
3. Öncelik kâr değil, bilançoyu onarmak olur
4. Faizler düşse de kredi talebi canlanmaz
5. Sıradan talep daralmasından farkı bilançodadır
6. Hanelerde tüketim düşer
7. Şirketlerde yatırım durur
8. Herkesin borç ödemesi toplam talebi düşürür
9. Toparlanma bilançolar düzelene kadar sürebilir
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