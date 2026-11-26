Evinin değeri düşmüş ama kredisi aynı kalmış birinin aklındaki ilk şey yeni bir araba almak değil, borcunu bir an önce kapatmaktır. Aynı anda milyonlarca hane ve şirket bu kararı verdiğinde ortaya çıkan tabloya bilanço resesyonu deniyor. Bakalım bu durum neden sıradan bir durgunluktan farklı işliyor?