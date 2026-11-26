Okan Buruk'a Kırmızı Kart Gösteren Ali Şansalan Hakkında Yeni İddia: "Pişman"
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Samsunspor karşılaşmasının ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek ihraç edilmişti. Kararı veren hakem Ali Şansalan hakkında şimdi yeni bir iddia ortaya atıldı. Beşiktaş derbisi öncesinde cezanın geleceği de gazeteci Gökhan Dinç'in değerlendirmeleriyle yeniden tartışmaya açıldı.
Şansalan'ın kararından pişman olduğu öne sürüldü.
TFF cephesinde iptal ihtimali görülmüyor.
Galatasaray savunma için hazırlanıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın