Cezanın iptaline ilişkin olumsuz havaya karşın sarı-kırmızılı kulübün konuyla ilgili kapsamlı bir hazırlık yaptığı belirtildi. Sevk kararının ardından savunmanın yazılacağını aktaran Dinç, sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı:

'TFF yetkilileriyle konuştum. Okan Buruk'un cezasının iptalinin imkansız olduğunu düşünüyorlar. Hatta ertelemenin de mümkün olmadığını düşünüyor. Ancak Galatasaray kulübü iyi hazırlık yapmış. Sevk bekleniyor. Ondan sonra savunma yazılacak.'