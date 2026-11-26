Rakamlar yan yana konduğunda tablo netleşiyor. OVP senaryosunda çalışanın maaşı ayda 7 bin 973 TL artarken, refah payı senaryosunda bu artış 9 bin 826 TL'ye ulaşıyor. Aradaki 1.853 TL'lik fark küçük görünse de 12 aya yayıldığında 22 bin 236 TL'lik bir gelir farkına dönüşüyor.

Senaryoların bu kadar ayrışmasının nedeni, her birinin farklı bir veriyi baz alması. OVP ve Merkez Bankası rakamları doğrudan yıl sonu enflasyon tahminine dayanıyor. Piyasa Katılımcıları Anketi, ekonomistlerin ve finans kesiminin beklentisini yansıtıyor.

Bütçe senaryosu ise farklı bir ipucundan besleniyor. 2027 bütçe kanunu teklifinde asgari ücretteki vergi istisnası için ayrılan kaynak yüzde 33,7 artırıldı. Geçmiş yıllarda asgari ücret zammının bu artışa yakın bir oranda belirlendiği hatırlatılıyor.

En yüksek rakam olan yüzde 35 ise emekliler için konuşulan refah payı tartışmasından çıkıyor. Emeklilere verilmesi gündemde olan ek artışın çalışanlara da yansıtılması, yani yıl sonu enflasyon beklentisinin üzerine 5 puan eklenmesi halinde asgari ücret 38 bin TL'ye dayanıyor.