2027 Asgari Ücrette Hesaplar Sil Baştan: 5 Senaryo Arasında 2 Bin TL Fark Var
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2027'de geçerli olacak asgari ücret için hesaplar yeniden yapıldı. Yıl sonu enflasyon tahminleri ve bütçe verileri üzerinden çıkarılan 5 farklı senaryo, zam oranını yüzde 28,4 ile yüzde 35 arasına yerleştiriyor. Bugün net 28 bin 75 TL olan asgari ücret, bu hesaplara göre 36 bin 48 TL ile 37 bin 901 TL arasında bir rakama çıkabilir. En temkinli ve en iyimser hesap arasındaki fark ise ayda 1.853 TL'yi buluyor.
En düşük senaryoda maaş 36 bin 48 TL'ye, en yüksekte 37 bin 901 TL'ye çıkıyor.
İki uç senaryo arasındaki fark bir yılda 22 bin TL'yi aşıyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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