Noren, kapı aralıklarına, pencerelere ya da odaların arasına asılan geleneksel bir Japon kumaş perdesi. Alttan neredeyse tepeye kadar uzanan dikey yarıklar sayesinde perdeyi elinizle aralayıp kolayca geçebiliyorsunuz.

Perdenin kökeni Çin'e dayanıyor ve Japonya'ya Heian döneminin sonlarında girmiş. Başlangıçta evleri rüzgârdan, tozdan ve yağmurdan korumak, kışın içeriyi sıcak tutmak, yazın da gölge yapmak için kullanılıyormuş.

Bugün restoranların yanı sıra hamamların (sentō) girişinde de görülüyor. Hamamlardakilerin üzerinde 'sıcak su' anlamına gelen ゆ (yu) işareti oluyor; erkekler bölümü için genellikle mavi, kadınlar bölümü için kırmızı renk tercih ediliyor.