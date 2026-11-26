Schengen Vizesi Kalkıyor Mu? Vize Kalkarsa Türk Vatandaşları Vizesiz 98 Ülkeye Gidebilecek
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Türk öğrencilerin Avrupa'daki eğitim fırsatlarına erişimini zorlaştıran Schengen vizesi sorunu için Türkiye'nin girişimiyle Schengen ülkelerinin Türkiye'deki temsilcilikleri arasında özel bir çalışma grubu kuruldu. Passport Reports'un hesabına göre Schengen ülkeleri Türk vatandaşlarına vize muafiyeti tanırsa vizesiz gidilebilen ülke sayısı 69'dan 98'e, Türk pasaportunun dünya sıralaması ise 74'ten 39'a yükselecek.
Randevu bulamayan öğrenciler eğitim programlarını kaçırma riskiyle karşı karşıya kalınca Türkiye harekete geçti.
Schengen bölgesindeki 29 ülkenin 16'sının vatandaşı Türkiye'ye yalnızca kimlik kartıyla girebiliyor.
Passport Reports'a göre Türk pasaportu dünya sıralamasında 74. sırada ve geride kalan ülkelerin vatandaşları Schengen'e vizesiz giriyor.
Bugün 69 ülkeye vizesiz gidebilen Türk vatandaşları için 92 ülkede önceden vize alma zorunluluğu sürüyor.
Schengen'in 29 ülkesi vize muafiyeti tanırsa vizesiz ülke sayısı 69'dan 98'e, pasaport sıralaması 74'ten 39'a çıkacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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