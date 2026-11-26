Mevcut tabloda Türk vatandaşları 69 ülkeye doğrudan vizesiz giriş yapabiliyor. Otuz ülkede kapıda vize, yedi ülkede ise elektronik seyahat izni yeterli oluyor.

Geriye kalan 92 ülke için ise seyahatten önce vize başvurusu yapmak şart. Schengen bölgesi de bu listenin en kalabalık ve en çok başvuru yapılan kısmını oluşturuyor.