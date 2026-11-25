Beynin Hangi Filozof Gibi Çalışıyor?
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Kafanın içi gün boyu hiç susmuyor, 'Acaba şurada ne demek istedim?' diye kendi kendine kurcalanırken bir yandan da 'Acaba patatesin yanına hangi sos yakışır?' diye düşünüyorsan tam yerindesin. Bazen derin varoluşsal sancılarla boğuşup bazen de hafta sonu planı, şehir seçimi ya da pişmanlıklarla kafa yoruyorsan zihninin hangi düşünce okuluna daha yakın olduğunu merak etmemek elde değil.
Antik çağdan modern döneme uzanan o koca kafalı ustalarla aranda görünmez bir bağ var mı, yoksa senin kafa yapın bambaşka bir frekansta mı çalışıyor? Soruları geç, içindeki filozofu bulmaya hazırsan teste alalım seni!
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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