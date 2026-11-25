Kafanın içi gün boyu hiç susmuyor, 'Acaba şurada ne demek istedim?' diye kendi kendine kurcalanırken bir yandan da 'Acaba patatesin yanına hangi sos yakışır?' diye düşünüyorsan tam yerindesin. Bazen derin varoluşsal sancılarla boğuşup bazen de hafta sonu planı, şehir seçimi ya da pişmanlıklarla kafa yoruyorsan zihninin hangi düşünce okuluna daha yakın olduğunu merak etmemek elde değil.

Antik çağdan modern döneme uzanan o koca kafalı ustalarla aranda görünmez bir bağ var mı, yoksa senin kafa yapın bambaşka bir frekansta mı çalışıyor? Soruları geç, içindeki filozofu bulmaya hazırsan teste alalım seni!