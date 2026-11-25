Kızılcık Şerbeti'nde Bir Yeni Kriz Daha: Nursema'nın Dönüşü Beklendiği Gibi Olmadı
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Kızılcık Şerbeti'nin 148. bölümünden yayımlanan 2. fragman, kısa sürede 1 milyon izlenmeyi aşarak dizi takipçileri arasında yeni bir tartışma başlattı. Nursema'nın kanala ortak olmasıyla hikâyeye katılan sürpriz karakter, Asil ile arasındaki aşkın yarım kalıp kalmayacağı sorusunu da beraberinde getirdi.
Ceren Karakoç'un canlandırdığı Nursema, dizideki kazanın ardından öldü sanılırken 145. bölümde geri döndü.
Nursema'nın kanala ortak olmasıyla gelen sürpriz karakter, Asil ile aşkının yarım kalıp kalmayacağını konuşturdu.
Fragmanda Emir evlilik cüzdanıyla itirafta bulunurken Fatih ile Abdullah arasındaki gerilim de yükseliyor.
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