Dizide sular bir türlü durulmazken 148. bölümün 2. fragmanında Emir'in elinde evlilik cüzdanıyla itirafta bulunması yeni bir gerilimin sinyalini veriyor. Çimen ile Emir'in daha önce sürpriz bir evlilik yaptığı düşünüldüğünde bu itirafın ne anlama geldiği de merak konusu. Başak'ın yıllardır sakladığı sırrın ortaya çıkması Fatih ile Başak arasında sert rüzgârlar estirirken, Fatih'in babası Abdullah'la yaşadığı küçük çaplı tartışmanın kararlarını nasıl etkileyeceği de sosyal medyada konuşulan başlıklar arasında yer aldı. Çimen'in hamileliği Kıvılcım ile Salkım arasındaki tansiyonu yükseltirken, Kıvılcım ile Ömer arasındaki buzların yeniden eridiğini gösteren sahne de izleyenlerden tam not aldı. Bu kadar çok hikâye ucunun tek bir fragmanda toplanması, 148. bölümün yalnızca Nursema ile Asil'e değil, dizinin pek çok karakterine ve ailesine dokunacağını düşündürüyor.