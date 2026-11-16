Kıvılcım ile Ömer'in Fragmandaki Öpüşme Anı Kızılcık Şerbeti Seyircisini Heyecanlandırdı
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Kızılcık Şerbeti'nin 147. bölüm 2. fragmanı yayınlandı ve Şerbo hayranlarının aylardır beklediği an sonunda geldi. Çimen'in Emir kararıyla çileden çıkan Kıvılcım'ın yanında bu kez Ömer var. Üstelik fragman, ikilinin öpüşmek üzere olduğu bir sahneyle bitiyor!
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Kızılcık Şerbeti'nin 147. bölüm 2. fragmanında Çimen'in Emir'le yeniden birlikte olma kararı Kıvılcım'ı çileden çıkardı.
Kızının kararıyla sarsılan Kıvılcım'a bu zor anlarında Ömer destek oluyor.
Fragmanın final sahnesinde Kıvılcım ile Ömer'in öpüşmek üzere olduğu anlar seyirciyi heyecanlandırdı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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