Kıvılcım ile Ömer'in Fragmandaki Öpüşme Anı Kızılcık Şerbeti Seyircisini Heyecanlandırdı

Fragmanın en çok konuşulan kısmı ise Kıvılcım ile Ömer'in sahneleri oldu. Kızının kararıyla köşeye sıkışan Kıvılcım'a bu zor anlarında Ömer destek oluyor. Ayrı düştükleri onca zamana rağmen Ömer'in Kıvılcım'ı yalnız bırakmaması dikkat çekti. Kıvılcım'ın en kırılgan anında yanında duran ismin Ömer olması, ikili arasındaki bağın hâlâ kopmadığını gösteriyor.

İkilinin yolları 136. bölümde ayrılmıştı. Kıvılcım'ın Tuncay'la akşam yemeğine çıkması Ömer'in sabrını taşıran son damla olmuş, Ömer ilişkiye nokta koymuştu. Ardından Ömer'in hayatına Dila Danışman'ın canlandırdığı Hilal girdi. Kıvılcım'ın bebeğiyle Ömer'in kapısına gittiği gece kapıyı Hilal'in açması, dizinin en çok tartışılan sahnelerinden biri olmuştu.

Dila Danışman'ın 5 Kasım'da diziye veda etmesiyle Ömer ile Kıvılcım'ın arasındaki en büyük engel de ortadan kalkmış oldu.