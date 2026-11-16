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Kıvılcım ile Ömer'in Fragmandaki Öpüşme Anı Kızılcık Şerbeti Seyircisini Heyecanlandırdı

Kıvılcım ile Ömer'in Fragmandaki Öpüşme Anı Kızılcık Şerbeti Seyircisini Heyecanlandırdı

yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
16.11.2026 - 20:16
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Kızılcık Şerbeti'nin 147. bölüm 2. fragmanı yayınlandı ve Şerbo hayranlarının aylardır beklediği an sonunda geldi. Çimen'in Emir kararıyla çileden çıkan Kıvılcım'ın yanında bu kez Ömer var. Üstelik fragman, ikilinin öpüşmek üzere olduğu bir sahneyle bitiyor!

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Kızılcık Şerbeti'nin 147. bölüm 2. fragmanında Çimen'in Emir'le yeniden birlikte olma kararı Kıvılcım'ı çileden çıkardı.

Kızılcık Şerbeti'nin 147. bölüm 2. fragmanında Çimen'in Emir'le yeniden birlikte olma kararı Kıvılcım'ı çileden çıkardı.

Fragmanın merkezinde Çimen var. Eski eşi Emir'den hamile olan Çimen, Emir'le yeniden birlikte olmaya karar veriyor. Ancak bu karar Kıvılcım'ı çileden çıkarıyor.

Çimen'in hamileliği aslında seyircinin gözünden kaçmamıştı. 'Kıvılcım' Evrim Alasya'nın 10 Kasım'da Instagram hikâyesinde paylaştığı çekim planı, 147. bölümde Çimen'in Emir'den hamile olduğunu daha o günden ortaya çıkarmıştı. Planda 'Kıvılcım çocuğu aldırtma...' diye başlayan not da Kıvılcım'ın bu habere sıcak bakmayacağının ilk işaretiydi.

Kızının kararıyla sarsılan Kıvılcım'a bu zor anlarında Ömer destek oluyor.

Kızının kararıyla sarsılan Kıvılcım'a bu zor anlarında Ömer destek oluyor.

Fragmanın en çok konuşulan kısmı ise Kıvılcım ile Ömer'in sahneleri oldu. Kızının kararıyla köşeye sıkışan Kıvılcım'a bu zor anlarında Ömer destek oluyor. Ayrı düştükleri onca zamana rağmen Ömer'in Kıvılcım'ı yalnız bırakmaması dikkat çekti. Kıvılcım'ın en kırılgan anında yanında duran ismin Ömer olması, ikili arasındaki bağın hâlâ kopmadığını gösteriyor.

İkilinin yolları 136. bölümde ayrılmıştı. Kıvılcım'ın Tuncay'la akşam yemeğine çıkması Ömer'in sabrını taşıran son damla olmuş, Ömer ilişkiye nokta koymuştu. Ardından Ömer'in hayatına Dila Danışman'ın canlandırdığı Hilal girdi. Kıvılcım'ın bebeğiyle Ömer'in kapısına gittiği gece kapıyı Hilal'in açması, dizinin en çok tartışılan sahnelerinden biri olmuştu.

Dila Danışman'ın 5 Kasım'da diziye veda etmesiyle Ömer ile Kıvılcım'ın arasındaki en büyük engel de ortadan kalkmış oldu.

Fragmanın final sahnesinde Kıvılcım ile Ömer'in öpüşmek üzere olduğu anlar seyirciyi heyecanlandırdı.

Fragmanın final sahnesinde Kıvılcım ile Ömer'in öpüşmek üzere olduğu anlar seyirciyi heyecanlandırdı.

Fragmanı asıl unutulmaz kılan ise final sahnesi oldu. Kıvılcım ile Ömer'in birbirine yaklaştığı ve öpüşmek üzere oldukları anlar seyirciyi heyecanlandırdı. Şerbo hayranları şimdiden ikilinin barışacağı sahneyi iple çekiyor.

Peki Şerbo'nun 'ayrıl barış' çifti olarak anılan Kıvılcım ile Ömer yeni bölümde barışacak mı? Fragman bu sorunun cevabını vermese de ikili arasındaki buzların eridiği açık. Üstelik Çimen'in hamileliği, Kıvılcım ile Ömer'i ortak bir derdin etrafında yeniden bir araya getiriyor.

Öte yandan 147. bölümde başka sürprizler de bekleniyor. Evrim Alasya'nın paylaştığı çekim planına göre aynı bölümde Lider'in tutuklandığı haberi geliyor. Bu da Murat Aygen'in diziye vedasının nasıl olacağını gösteriyor. Çekim planındaki sahnelerin kurguda değişebileceğini de hatırlatmak gerek. Kızılcık Şerbeti'nin 147. bölümü cuma akşamı Show TV'de ekrana gelecek.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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