İddialar Doğru Çıktı: Kızılcık Şerbeti'nde Ömer ile Kıvılcım'ın Arasına Giren Oyuncu Diziye Veda Etti!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kızılcık Şerbeti'nde beşinci sezon boyunca perde arkasındaki ayrılıklar ekrandaki hikâyeyle yarışırken, haftalardır fısıltıyla konuşulan bir veda daha oyuncunun kendi sözleriyle doğrulandı. Ömer ile Kıvılcım'ın arasına giren karaktere hayat veren isim, bugün sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla diziden ayrıldığını duyurdu. Oyuncunun teşekkür listesinin en başında ise diziden daha önce ayrılan iki isim vardı.
Dila Danışman, Kızılcık Şerbeti'ne 137. bölümde Ömer'in hayatına giren Hilal olarak katılmıştı.
Ağabeyi Lider'in ayrılık açıklamasının ardından setten sızan görüntü Hilal'in vedasını işaret etmişti.
Dila Danışman, Hilal'i yaratan senaristlere teşekkür ederek "Hoşça kal Hilal" sözleriyle diziye veda etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın