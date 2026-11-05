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İddialar Doğru Çıktı: Kızılcık Şerbeti'nde Ömer ile Kıvılcım'ın Arasına Giren Oyuncu Diziye Veda Etti!

İddialar Doğru Çıktı: Kızılcık Şerbeti'nde Ömer ile Kıvılcım'ın Arasına Giren Oyuncu Diziye Veda Etti!

Show tv yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
05.11.2026 - 13:41
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Kızılcık Şerbeti'nde beşinci sezon boyunca perde arkasındaki ayrılıklar ekrandaki hikâyeyle yarışırken, haftalardır fısıltıyla konuşulan bir veda daha oyuncunun kendi sözleriyle doğrulandı. Ömer ile Kıvılcım'ın arasına giren karaktere hayat veren isim, bugün sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla diziden ayrıldığını duyurdu. Oyuncunun teşekkür listesinin en başında ise diziden daha önce ayrılan iki isim vardı.

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Dila Danışman, Kızılcık Şerbeti'ne 137. bölümde Ömer'in hayatına giren Hilal olarak katılmıştı.

Dila Danışman, Kızılcık Şerbeti'ne 137. bölümde Ömer'in hayatına giren Hilal olarak katılmıştı.

1988 İstanbul doğumlu Dila Danışman, oyunculuğa adım atmadan önce Pera Güzel Sanatlar'da flamenko eğitimi almış ve uzun süre dansla iç içe bir hayat sürmüştü. Muhteşem Yüzyıl, Sana Bir Sır Vereceğim ve Ankara'nın Dikmeni gibi yapımlarla ekrana gelen oyuncu, Çifte Saadet'te Gülsen, Yıldızlar Şahidim'de ise Lila karakteriyle izleyicinin hafızasında yer edinmişti.

Kariyerinin en çok konuşulan rolü ise 15 Mayıs'ta yayınlanan 137. bölümle Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde geldi. Kıvılcım'la yollarını ayıran Ömer'in hayatına giren Hilal, Kıvılcım'ın bebeğiyle Ömer'in kapısına gittiği gece kapıyı açan isim olarak dizinin en çok tartışılan karakterlerinden birine dönüştü. Beşinci sezonda Murat Aygen'in canlandırdığı ağabeyi Lider de hikâyeye katılınca Hilal'in dizideki yerinin sağlamlaştığı düşünülüyordu, fakat sezonun ilk haftalarında rüzgâr tam tersi yönde esti.

Ağabeyi Lider'in ayrılık açıklamasının ardından setten sızan görüntü Hilal'in vedasını işaret etmişti.

Ağabeyi Lider'in ayrılık açıklamasının ardından setten sızan görüntü Hilal'in vedasını işaret etmişti.

Hilal'in dizideki kaderini ilk sarsan gelişme, ağabeyini canlandıran Murat Aygen'den geldi. Usta oyuncu, Gece Muhabiri'ne verdiği röportajda yaklaşık iki bölüm sonra Kızılcık Şerbeti'nden ayrılacağını açıklamış, 'Ben bu adamı kabul etmedim açıkçası' sözleriyle Lider karakterini benimseyemediğini anlatmıştı.

Bu açıklamanın hemen ardından, 29 Ekim akşamı X'te paylaşılan bir set videosunda Hilal'in eşyalarının sarı bir taksinin bagajına yüklendiği görülünce sosyal medyada Hilal'in de gideceği konuşulmaya başlandı. Dila Danışman'ın bundan yaklaşık bir hafta önce dizideki sahnelerini yalnızca 'Hilal'im...' notuyla paylaşması da seyircinin aklındaki soru işaretlerini büyütmüştü, ancak ne oyuncudan ne de Show TV'den konuyla ilgili bir açıklama gelmişti. Beklenen açıklama bugün Dila Danışman'ın kendi hesabından geldi.

Dila Danışman, Hilal'i yaratan senaristlere teşekkür ederek "Hoşça kal Hilal" sözleriyle diziye veda etti.

Dila Danışman, Hilal'i yaratan senaristlere teşekkür ederek "Hoşça kal Hilal" sözleriyle diziye veda etti.

Oyuncu, Hilal olarak yer aldığı sahneleri paylaştığı Instagram gönderisinde sözlerine karakteri kaleme alan Melis Civelek ile Zeynep Gür'e teşekkür ederek başladı. Kızılcık Şerbeti'ni ilk bölümden itibaren yazan ikili, 143. bölümle birlikte senaryo koltuğunu yeni bir ekibe bırakmıştı. Hilal'i kendisiyle buluşturan bu emeğin yerinin çok özel olduğunu söyleyen Danışman, yolculuk boyunca desteğini hissettiren izleyicilere, set arkadaşlarına ve yapım ekibine de teşekkür etti.

Paylaşımını 'Şimdi Hilal'e veda etme zamanı... Kalbimde güzel anılar, yüzümde bir tebessüm ve içimde tarifsiz bir minnetle... Hoşça kal Hilal...' sözleriyle noktalayan oyuncu, böylece Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan oyuncular arasına Lider'le birlikte katılmış oldu. Hilal'in ekrandan nasıl uğurlanacağına dair ipuçları ise 145. bölümün fragmanlarında yer alıyor; Londra'ya gitmeye hazırlanan Hilal'in Ömer'le vedalaştığı sahneleri içeren ve 30 Ekim'de son anda yayından kaldırılan bu bölümün bu cuma ekrana gelmesi bekleniyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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