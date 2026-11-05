İddialar Doğru Çıktı: Kızılcık Şerbeti'nde Ömer ile Kıvılcım'ın Arasına Giren Oyuncu Diziye Veda Etti!

1988 İstanbul doğumlu Dila Danışman, oyunculuğa adım atmadan önce Pera Güzel Sanatlar'da flamenko eğitimi almış ve uzun süre dansla iç içe bir hayat sürmüştü. Muhteşem Yüzyıl, Sana Bir Sır Vereceğim ve Ankara'nın Dikmeni gibi yapımlarla ekrana gelen oyuncu, Çifte Saadet'te Gülsen, Yıldızlar Şahidim'de ise Lila karakteriyle izleyicinin hafızasında yer edinmişti.

Kariyerinin en çok konuşulan rolü ise 15 Mayıs'ta yayınlanan 137. bölümle Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde geldi. Kıvılcım'la yollarını ayıran Ömer'in hayatına giren Hilal, Kıvılcım'ın bebeğiyle Ömer'in kapısına gittiği gece kapıyı açan isim olarak dizinin en çok tartışılan karakterlerinden birine dönüştü. Beşinci sezonda Murat Aygen'in canlandırdığı ağabeyi Lider de hikâyeye katılınca Hilal'in dizideki yerinin sağlamlaştığı düşünülüyordu, fakat sezonun ilk haftalarında rüzgâr tam tersi yönde esti.