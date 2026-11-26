İşe küçük bir tencerede un ve sütü kısık ateşte karıştırarak başlayın. Muhallebi kıvamını alan karışımı ocaktan alıp ılımasını bekleyin. Ardından yoğurma kabına un, maya, şeker, tuz, ılık süt, yumurta ve hazırladığınız Tangzhong'u ekleyip hamur toparlanana kadar yoğurun.

Hamur bir araya geldiğinde yumuşamış tereyağını ilave edin ve 10-15 dakika daha yoğurmaya devam edin. Pürüzsüz ve elastik bir kıvam yakalayan hamurun üzerini kapatıp hacmi iki katına çıkana kadar yaklaşık 1 saat bekletin.

Mayalanan hamuru üç eşit parçaya bölün. Her parçayı merdaneyle oval şekilde açın, kenarlarını içe katlayıp rulo yapın. Ruloları yağlanmış dikdörtgen ekmek kalıbına yan yana dizin, üzerini örtüp 40-60 dakika daha mayalandırın.

Son olarak hamurun üzerine süt sürün ve önceden 175 dereceye ısıtılmış fırında, üzeri altın sarısı olana kadar 30-35 dakika pişirin. Fırından çıkan ekmeği kalıptan alıp tel ızgara üzerinde soğumaya bırakın.