Japonların Meşhur Sütlü Ekmeği: Pamuk Gibi Yumuşak Olmasının Sırrı Tek Bir Adımda Saklı
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Japon mutfağının fırından çıkan en sevilen lezzetlerinden biri olan sütlü ekmek, tel tel ayrılan dokusu ve hafif tatlı tadıyla dikkat çekiyor. Hokkaido sütlü ekmeği adıyla da bilinen bu ekmeği sıradan bir somundan ayıran şey ise hamura girmeden önce ocakta pişirilen küçük bir karışım.
Pamuk gibi dokunun sırrı ocakta pişen bir kaşık undan geliyor.
Hamur iki kez mayalanıyor, fırında 35 dakikada altın rengini alıyor
Japon sütlü ekmeği için gereken malzemeler
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