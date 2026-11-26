60’lar ve 70’lerde İstanbul sahnesinde bir araya gelen Barış Manço, Cem Karaca, Erkin Koray ve Moğollar; yüzlerce yıllık Anadolu ozan geleneğini ve türkülerini psikedelik rock gitarları ve Hammond orglarla birleştirerek dünyada eşi benzeri olmayan bir tür yarattılar.