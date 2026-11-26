Yeraltı Kulüplerinden Stadyumlara: Farklı Müzik Türlerinin Doğduğu Şehirler ve Sokak Kültürleri
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Dinlediğimiz her müzik türü aslında doğduğu şehrin havasını, sokaklarını, fabrikalarını ve insanlarının hikayesini taşır! Yağmurlu bir şehrin garajlarından çıkan gitar tonlarından, terk edilmiş depolarda doğan elektronik ritimlere kadar; dünyayı değiştiren müzik türlerinin anavatanlarına doğru kültürel bir tura çıkıyoruz.
1. Seattle (ABD) – Yağmurlu Sokaklardan Doğup Dünyayı Saran "Grunge"
2. Manchester (İngiltere) – Gri Fabrika Binalarından Dans Pistlerine "Madchester" ve Post-Punk
3. Bronx, New York (ABD) – Sokak Partilerinden Küresel İmparatorluğa "Hip-Hop"
4. İstanbul & Anadolu (Türkiye) – Doğu ile Batının Muhteşem Sentezi "Anadolu Rock"
5. Detroit (ABD) – Otomobil Fabrikalarının Ritminden Doğan "Techno"
6. Bristol (İngiltere) – Karanlık, Yavaş ve Hipnotik "Trip-Hop"
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