Müzik Aleti Olarak Her Şeyi Kullandı: Kim Bu Sanatçı?
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Biz sana bu sanatçı ile ilgili bilgileri verelim sen de tüm bu ipuçlarını iyi bir şekilde takip et... En sonunda da kim olduğunu bul. Hadi bakalım, kendine güveniyorsan başlayalım.
1. Kariyerinin bir döneminde klasik bir senfoni orkestrasını yönetmek yerine elektrikli süpürgeleri ve ev aletlerini birer enstrüman gibi kullandı.
2. Henüz genç yaşlarında katıldığı bir televizyon programında müzik aleti olarak yalnızca bir bisikletin selelerini, tekerlek tellerini ve direksiyonunu kullandı...
3. Şarkılarında ve albüm kapaklarında dönemin siyasi ikiyüzlülüğünü keskin bir ironiyle eleştirmiş, hatta sansür oturumlarına bizzat katılarak ifade özgürlüğünü savundu.
4. Müziğe ve sıra dışılığa olan tutkusunu aile hayatına da taşıyarak çocuklarına son derece sıra dışı ve akılda kalıcı isimler verdi.
5. Kendi evinde kurduğu devasa stüdyo kompleksi, dünyanın dört bir yanından gelen müzisyenlerin 7/24 doğaçlama kayıt yapabildiği deneysel bir ses laboratuvarı oldu.
6. Hiçbir zaman büyük plak şirketlerinin ticari baskılarına boyun eğmemiş, kendi bağımsız plak şirketini kurarak müzik endüstrisinin kurallarını kendi yazdı.
7. Rock ve caz füzyonuyla tanınmasına rağmen, hayatı boyunca en büyük ilham kaynaklarından birinin 20. yüzyıl avangard klasik müzik bestecisi olduğunu her fırsatta dile getirmişti...
8. Yaşamı boyunca 60'tan fazla albüm yayımlamış ve arşivi o kadar zengin kalmıştır ki, vefatından yıllar sonra bile ailesi tarafından yayımlanan yüzlerce saatlik yayımlanmamış kayıt bıraktı.
Peki kim bu sanatçı?
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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