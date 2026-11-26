Gürcistan Polisi Beşiktaş Taraftarlarına Saldırdı: Tepkiler Peş Peşe Geldi
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UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva maçında tribünler karıştı. Karşılaşma öncesinde Filistin bayrağı açan taraftara Gürcistan polisinin sert müdahalesi sonrası olaylar maçın 25. dakikada durmasına yol açtı. Müdahale sosyal medyada çok sayıda tepki topladı.
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Maç öncesinde Filistin bayrağı açan taraftara polis ağır bir şekilde müdahale etti, kale arkası tribününde gerginlik yaşandı.
Yaşanan olaylar nedeniyle 25. dakikada durdurulan maç, kısa bir aradan sonra kaldığı yerden devam etti.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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