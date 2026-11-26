Lüks hayallerine bakıp yanılmamak gerek: Toprak burcu Boğa her şeyden çok istikrara değer veriyor.

Arada bir spa bakımıyla ya da güzel bir yemekle kendini şımartmayı seviyor. Ama bunu ancak kenara iyi bir birikim ayırdıktan sonra yapıyor.