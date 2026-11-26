Faturadan Korktuğu İçin Kombiyi Açmayıp Evde Montla Gezen 3 Burç
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Oğlak, kombiyi açmak yerine bir kat daha giyinmeyi en kârlı yatırım sayıyor.
Başak, fatura gelmeden önce kombinin kaç saat çalışacağını çoktan hesaplamış oluyor.
Boğa konforu sever ama kombiyi ancak kenarda birikimi varsa sonuna kadar açıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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