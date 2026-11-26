Meyve ve sebze artıkları, kompostta azot bakımından zengin 'yeşil' malzemeler arasında yer alıyor. Kabuklar mutfak tezgâhında, lavabo altında ya da buzdolabında kapalı bir kapta biriktirilebiliyor.

İyi bir kompost için bu yeşil malzemelerin kuru yaprak, dal ya da parçalanmış karton gibi karbon bakımından zengin 'kahverengi' malzemelerle karıştırılması gerekiyor. Yığının nemli tutulması ve hava alması da önemli.