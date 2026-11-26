MasterChef Şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın Otopsi Raporu Belli Oldu: Kalp ve Beyinde Dikkat Çeken Bulgular!
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MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu ve 'Kızıl Sakal' lakabıyla tanınan Eren Kaşıkçı'nın Kilyos'taki evinde hayatını kaybetmesinin üzerinden aylar geçerken, Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı otopsi raporu ortaya çıktı. Raporda kalp ve damarlardaki ağır daralmanın yanı sıra beyinde ve tiroidde de dikkat çeken bulgulara yer verildi. Kanda alkol ve uyuşturucu bulunmadığının kaydedildiği rapor, sevenlerinin aylardır merak ettiği ölüm nedenine dair en ayrıntılı tabloyu ortaya koydu. 37 yaşındaki şefin ölümüne ilişkin soruşturma ise sürüyor.
Kaynak: Çağdaş Evren Şenlik
Eren Kaşıkçı, 2021'de MasterChef Türkiye şampiyonu olup Kızıl Sakal lakabıyla sevilen bir şefti.
Adli Tıp raporunda kalp ve damarlarda ileri derecede daralma, beyinde de erime alanı tespit edildi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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