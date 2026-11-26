Şefin hayatının bu son bölümüne gelindiğinde, Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı otopsi raporu ölümün arkasındaki tabloyu ayrıntılarıyla ortaya koyuyor. Raporda Kaşıkçı'nın kalp ve damarlarında ileri derecede daralmaya yol açan aterom plakları bulunduğu, kalp kası liflerinde de değişiklikler ve fibrozis saptandığı belirtildi. Beyin incelemesinde 1,1 santimetre çapında bir erime alanı görüldüğü, bu bölgedeki bulguların geçirilmiş bir beyin damar hastalığına işaret ettiği kaydedildi. Ayrıca raporda tiroid kanseri bulunduğunun yazıldığı ve şefin diyabet hastası olarak bilindiği aktarıldı.

Kimyasal ve toksikolojik incelemelerde kanda alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde çıkmadığı belirtilirken, ölümün kalp damar hastalığı sonucu meydana geldiği kanaatine varıldı. Ağustos ayında açıklanan ön otopsi bulgularında ölüm nedeni kalp krizi olarak duyurulmuştu; nihai rapor ise bu tabloyu kalp damar hastalığı, beyin ve tiroid bulgularıyla genişletmiş oldu.