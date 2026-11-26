Psikolog Açıkladı: Mutlu Ailelerin Haftanın Yükünü Attığı Cuma Akşamı Alışkanlığı
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Uzun bir haftanın ardından cuma akşamını ailece masa oyunlarına ayırmak, hem yorgunluğu atmaya hem de aile bağlarını güçlendirmeye yardımcı oluyor. Çocuk psikoloğu ve aile uzmanları, bu küçük alışkanlığın çocuklara ve ebeveynlere sağladığı faydaları anlatıyor. Oyun gecesinin işe yaraması için ise birkaç ayrıntı önemli.
İşte detaylar...
Cuma akşamını düzenli olarak ailece masa oyunlarına ayırmak.
Kazanmayı da kaybetmeyi de oyunun doğal bir parçası haline getirmek.
Oyunu çocuğun yaşına ve mizacına göre seçmek.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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