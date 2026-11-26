Her yaştan aile üyesinin oynayabileceği bir oyun bulmak zor değil. Oyunlar sırasında salgılanan endorfin stresi azaltıyor, oyun gecelerine eşlik eden kahkahalar da ruh halini hemen yükseltiyor. Düzenli yapılan oyun geceleri ise çocuklara bir rutin ve güven duygusu veriyor, stres ve kaygıyla başa çıkmalarına yardımcı oluyor.

Oyun geceleri ve aile yemekleri gibi sık bir araya gelinen ailelerde büyüyen çocukların iki yaşında daha geniş bir kelime dağarcığına sahip olduğu, okulda daha istekli olduğu ve arkadaşlarıyla daha iyi ilişkiler kurduğu görülüyor. Bu çocuklar ebeveynleriyle ilişkilerini de daha olumlu algılıyor.