Çocuk Psikologları Açıkladı: Okuldan Sonra Çocuklara Sorulması Gereken En İyi Soru

Çocukları okul kapısında karşılarken ebeveynlerin dudaklarından dökülen ilk cümle genellikle aynı olur: 'Günün nasıl geçti?' Ancak çoğu zaman bu soruya alınan yanıt, göz devirmeler eşliğinde gelen kuru bir 'İyi'den öteye geçmez. Çocuk psikologlarına göre, iyi niyetle sorulan bu klasik soru aslında çocukla derin bir bağ kurmanın önündeki en büyük engellerden biri.

Gelişim ve klinik psikoloji alanında uzman üç psikolog - Dr. Hannah Jones, Dr. Rebecca Weksner ve Dr. Jeffrey Gardere - okul dönüşlerinde çocukları sorgulanıyormuş gibi hissettirmeyen ve gerçek bir sohbet başlatan en etkili sorunun 'Bugün en çok neyi beğendin?' olduğunu belirtiyor.

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