Çocuk Psikologları Açıkladı: Okuldan Sonra Çocuklara Sorulması Gereken En İyi Soru
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Çocukları okul kapısında karşılarken ebeveynlerin dudaklarından dökülen ilk cümle genellikle aynı olur: 'Günün nasıl geçti?' Ancak çoğu zaman bu soruya alınan yanıt, göz devirmeler eşliğinde gelen kuru bir 'İyi'den öteye geçmez. Çocuk psikologlarına göre, iyi niyetle sorulan bu klasik soru aslında çocukla derin bir bağ kurmanın önündeki en büyük engellerden biri.
Gelişim ve klinik psikoloji alanında uzman üç psikolog - Dr. Hannah Jones, Dr. Rebecca Weksner ve Dr. Jeffrey Gardere - okul dönüşlerinde çocukları sorgulanıyormuş gibi hissettirmeyen ve gerçek bir sohbet başlatan en etkili sorunun 'Bugün en çok neyi beğendin?' olduğunu belirtiyor.
"Günün Nasıl Geçti?" Neden İşe Yaramıyor?
Doğru Strateji: "Bugün En Çok Neyi Beğendin?"
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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