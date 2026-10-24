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Çocuk Psikologları Açıkladı: Okuldan Sonra Çocuklara Sorulması Gereken En İyi Soru

Çocuk Psikologları Açıkladı: Okuldan Sonra Çocuklara Sorulması Gereken En İyi Soru

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
24.10.2026 - 11:01
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Çocukları okul kapısında karşılarken ebeveynlerin dudaklarından dökülen ilk cümle genellikle aynı olur: 'Günün nasıl geçti?' Ancak çoğu zaman bu soruya alınan yanıt, göz devirmeler eşliğinde gelen kuru bir 'İyi'den öteye geçmez. Çocuk psikologlarına göre, iyi niyetle sorulan bu klasik soru aslında çocukla derin bir bağ kurmanın önündeki en büyük engellerden biri.

Gelişim ve klinik psikoloji alanında uzman üç psikolog - Dr. Hannah Jones, Dr. Rebecca Weksner ve Dr. Jeffrey Gardere - okul dönüşlerinde çocukları sorgulanıyormuş gibi hissettirmeyen ve gerçek bir sohbet başlatan en etkili sorunun 'Bugün en çok neyi beğendin?' olduğunu belirtiyor.

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"Günün Nasıl Geçti?" Neden İşe Yaramıyor?

"Günün Nasıl Geçti?" Neden İşe Yaramıyor?

Çocuklar, saatler süren dersler, kurallar ve sosyal etkileşimlerin ardından eve zihinsel olarak yorgun döner. Dr. Jeffrey Gardere, klasik sorunun çocukta bir 'faaliyet raporu verme' baskısı oluşturduğunu vurguluyor. Tüm günü tek bir çırpıda özetlemek bir çocuk için bilişsel olarak zorlayıcıdır; bu nedenle beyin kestirme yoldan kaçarak 'İyi' veya 'Normal' cevabını seçer.

Dr. Rebecca Weksner de bu durumu destekleyerek, çocukların gün içindeki karmaşık deneyimleri özlü bir biçimde özetlemekte güçlük çektiklerini ifade ediyor.

Doğru Strateji: "Bugün En Çok Neyi Beğendin?"

Doğru Strateji: "Bugün En Çok Neyi Beğendin?"

Uzmanların üzerinde uzlaştığı alternatif soru, geniş ve belirsiz bir zaman dilimini yönetilebilir tek bir ana indirgiyor. Uzmanlar bu yöntemin avantajlarını şu başlıklarla açıklıyor:

  • Sorgulama Değil, Sohbet Başlatıcı: Dr. Gardere, 'Bu bir açılış, bir sorgulama değil. Uzun bir günün ardından derin tartışmalara enerjisi olmayan bir çocuk, keyif aldığı somut bir anı hatırlarken kendini baskı altında hissetmez,' diyor.

  • Deneyimleri Düzenleme Becerisi: Dr. Hannah Jones, sorunun spesifik yapısının çocuğu tek bir olumlu belleğe odakladığını belirtiyor. Bu yaklaşım, çocuğun duygusal durumunu ve onu çevreleyen olayları daha net tanımlamasını sağlıyor.

  • Yönlendirici Olmayan Rehberlik: Dr. Weksner, sorunun çocuğun yönünü belirlemesine alan tanıdığını ifade ediyor: 'Çocuğun gününden keyif aldığı bir detayı seçmesini istemek, sohbeti hafif tutarken arkadaş ilişkileri, duyusal deneyimler veya kaygılar hakkında bilgi edinmek için doğal bir pencere açar.'

Derin Diyalogların Kapısını Aralıyor

Derin Diyalogların Kapısını Aralıyor

'Bugün en çok neyi beğendin?' sorusu olumlu bir zemin oluşturduktan sonra, konuşmayı çocuğun zorlandığı anlara taşımak da kolaylaşıyor. Dr. Jones, bu başlangıcın hemen ardından 'Peki, bugün hoşuna gitmeyen bir şey oldu mu?' sorusunun kendiliğinden, organik bir şekilde gelebileceğini belirtiyor.

Olumlu bir deneyimle başlayan diyalog, ebeveynin çocuğuna tavsiye vermek yerine önce onay ve duygusal destek sunmasına imkân tanıyor. Aynı zamanda ebeveynlerin de kendi günlerinden keyifli bir anı paylaşmasıyla çift taraflı bir iletişim modeli kuruluyor; okul çıkışları bir sorgu odası olmaktan çıkıp güvenli bir paylaşım alanına dönüşüyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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