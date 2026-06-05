Psikologlara Göre Ebeveynlerin En Sık Kurduğu ve Çocukta Travma Yaratan 5 Cümle
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Çocukken çoğumuz kırıcı sözlere karşı 'Sözler asla beni incitemez' felsefesiyle büyüdük. Ancak acı gerçek şu ki, fiziksel yaralar zamanla iyileşse de yanlış seçilen kelimeler çocukların ruhunda ömür boyu sürecek hasarlara yol açabiliyor. Üstelik bu sözler, çocuğun dünyasındaki en güvenli liman olan ebeveynlerinden geldiğinde yıkım çok daha büyük oluyor.
Uzman psikologlar ve yapılan bilimsel araştırmalar, ebeveynlerin çocuklarına asla söylememesi gereken, 'masum' görünse bile travma yaratan 5 tehlikeli cümleyi sıralıyor...
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1. "Sen Beceriksizsin / İşe Yaramazsın"
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2. "Çok Zekisin / Çok Yeteneklisin"
3. "Neden Daha Çok ... Gibi Olamıyorsun?"
4. "Keşke Seni Hiç Doğurmasaydım!"
5. "Çünkü Ben Öyle Söyledim!"
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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