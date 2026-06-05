Psikologlara Göre Ebeveynlerin En Sık Kurduğu ve Çocukta Travma Yaratan 5 Cümle

Çocukken çoğumuz kırıcı sözlere karşı 'Sözler asla beni incitemez' felsefesiyle büyüdük. Ancak acı gerçek şu ki, fiziksel yaralar zamanla iyileşse de yanlış seçilen kelimeler çocukların ruhunda ömür boyu sürecek hasarlara yol açabiliyor. Üstelik bu sözler, çocuğun dünyasındaki en güvenli liman olan ebeveynlerinden geldiğinde yıkım çok daha büyük oluyor.

Uzman psikologlar ve yapılan bilimsel araştırmalar, ebeveynlerin çocuklarına asla söylememesi gereken, 'masum' görünse bile travma yaratan 5 tehlikeli cümleyi sıralıyor...

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