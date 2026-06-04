article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Sürücülerin %90'ı Yanlış Yapıyor: Otomatik Vitesteki "L" Modu Bakın Ne İşe Yarıyormuş

Sürücülerin %90'ı Yanlış Yapıyor: Otomatik Vitesteki "L" Modu Bakın Ne İşe Yarıyormuş

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
04.06.2026 - 16:26
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Otomatik vitesli araç kullanan sürücülerin çok büyük bir kısmı için sürüş ritüeli oldukça basittir: Araca binilir, vites 'D' (Drive) konumuna getirilir ve yolculuk bitene kadar bir daha vites koluna dokunulmaz. Vites panelindeki P, R ve N harflerinin anlamı herkes tarafından bilinirken, en altta sessizce bekleyen 'L' harfi ise genellikle görmezden gelinir.

Oysa uzmanlara göre bu harf; dik bir dağ inişinde fren sisteminizin aşırı ısınarak patlaması ile güvenli ve konforlu bir sürüş arasındaki o ince çizgiyi belirliyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"L" Harfi Aslında Ne Anlama Geliyor?

"L" Harfi Aslında Ne Anlama Geliyor?

Otomotiv dünyasında 'L' harfi, 'Low Gear' (Düşük Vites) anlamına gelir. Bu modu seçtiğinizde, aracın gelişmiş şanzıman sistemi kendini en düşük vites oranlarına kilitler.

Normal şartlarda aracınızın beyni, yakıt tasarrufu sağlamak ve sarsıntısız bir sürüş sunmak için sürekli olarak en yüksek vitesi arar. Ancak yol dikleştiğinde, zemin kayganlaştığında veya araç ağır bir yükün altına girdiğinde 'L' modu, sürücünün ulaşabileceği en doğrudan ve en etkili kontrol mekanizmasına dönüşür.

Peki "L" Modu Ne Zaman Kullanılmalı?

Peki "L" Modu Ne Zaman Kullanılmalı?

Birçok sürücünün ömrü boyunca hiç dokunmadığı bu gizli kahraman, aslında şu 5 kritik durumda hayat kurtarıyor ve araç ömrünü uzatıyor:

  • Ağır Yük Çekerken: Römork, karavan veya ağır bir nesne taşırken şanzımanın sürekli vites değiştirerek yıpranmasını önler. Motorun ekstra yükü çekebilmesi için gereken en yüksek torku (çekiş gücünü) sabit tutar.

  • Yokuş Yukarı Sürüşlerde: Dik rampaları çıkarken aracın güçten düşmesini engeller, eğimleri makul ve istikrarlı hızlarda tırmanmanızı sağlar.

  • Yokuş Aşağı İnişlerde (Motor Freni): Dik dağ yollarından aşağı inerken düşük vitesler daha fazla direnç gösterir. Bu sayede sürücü, fren pedalına sürekli basmak zorunda kalmaz. Fren balatalarının aşırı ısınması ve aşınması önlenir.

  • Düşük Hızlı Zorlu Manevralarda: Sıkışık otoparklarda, dar alanlarda veya dur-kalk trafiğin yoğun olduğu şehir içi ortamlarda frenleri ve şanzımanı zorlamadan hassas kontrol sağlar.

  • Kötü Yol Koşullarında (Kar, Buz, Çamur): Şanzımanı 'L' moduna almak buzlu, karlı veya çamurlu yollarda tekerleklerin boşa dönmesini (patinajı) engeller. Daha iyi bir çekiş sağlayarak aracın kontrolünü sürücüde tutar.

"L" Modunu Kullanmaktan Ne Zaman Kaçınmalısınız?

"L" Modunu Kullanmaktan Ne Zaman Kaçınmalısınız?

'L' modu zorlu anlarda harika bir güvenlik aracı olsa da, uzmanlar normal sürüş koşullarında bu moda güvenilmemesi gerektiği konusunda uyarıyor.

Önemli Uyarı: Şanzımanı düşük vitese kilitlemek, motorun normalden çok daha hızlı dönmesine ve yüksek devirlere (RPM) çıkmasına neden olur. Eğer ihtiyaç duyulan zorlu koşullar (yokuş, kar, ağır yük) sona erdiyse, vites kolunu mutlaka yeniden 'D' konumuna getirmelisiniz. Aksi takdirde yakıt tüketiminiz tavan yapacak, motor ve şanzıman aşınması ciddi şekilde hızlanacaktır.

Özetle; otomatik vitesli aracınızdaki 'L' harfi süs değil, zor zamanlar için tasarlanmış bir güvenlik ve performans sigortasıdır. Onu doğru zamanda kullanmak hem cebinizi hem de canınızı korur.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın