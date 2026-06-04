Sürücülerin %90'ı Yanlış Yapıyor: Otomatik Vitesteki "L" Modu Bakın Ne İşe Yarıyormuş

Otomatik vitesli araç kullanan sürücülerin çok büyük bir kısmı için sürüş ritüeli oldukça basittir: Araca binilir, vites 'D' (Drive) konumuna getirilir ve yolculuk bitene kadar bir daha vites koluna dokunulmaz. Vites panelindeki P, R ve N harflerinin anlamı herkes tarafından bilinirken, en altta sessizce bekleyen 'L' harfi ise genellikle görmezden gelinir.

Oysa uzmanlara göre bu harf; dik bir dağ inişinde fren sisteminizin aşırı ısınarak patlaması ile güvenli ve konforlu bir sürüş arasındaki o ince çizgiyi belirliyor.

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