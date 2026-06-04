Sürücülerin %90'ı Yanlış Yapıyor: Otomatik Vitesteki "L" Modu Bakın Ne İşe Yarıyormuş
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Otomatik vitesli araç kullanan sürücülerin çok büyük bir kısmı için sürüş ritüeli oldukça basittir: Araca binilir, vites 'D' (Drive) konumuna getirilir ve yolculuk bitene kadar bir daha vites koluna dokunulmaz. Vites panelindeki P, R ve N harflerinin anlamı herkes tarafından bilinirken, en altta sessizce bekleyen 'L' harfi ise genellikle görmezden gelinir.
Oysa uzmanlara göre bu harf; dik bir dağ inişinde fren sisteminizin aşırı ısınarak patlaması ile güvenli ve konforlu bir sürüş arasındaki o ince çizgiyi belirliyor.
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"L" Harfi Aslında Ne Anlama Geliyor?
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Peki "L" Modu Ne Zaman Kullanılmalı?
"L" Modunu Kullanmaktan Ne Zaman Kaçınmalısınız?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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