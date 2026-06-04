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Yüzde 75'i Yurt Dışına Gidiyor: Avrupalının Tabağındaki Bu Meyve Ailelerin Geçim Kaynağı Oldu

Yüzde 75'i Yurt Dışına Gidiyor: Avrupalının Tabağındaki Bu Meyve Ailelerin Geçim Kaynağı Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
04.06.2026 - 15:39
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, üreticilerin yüzünü güldüren erkenci tür kirazın hasadına başlandı. Toros Dağları'nın eteklerinde, yaklaşık 800 metre rakımda yer alan Burmahan Mahallesi'nde hummalı bir çalışma var. Hemen her ailenin kiraz yetiştiriciliğiyle geçindiği mahallede, dallardan toplanan ilk ürünler pazardaki yerini almaya başladı.

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Burmahan Mahallesi'nde kiraz yetiştiren ziraat mühendisi Mehmet Yılmaz, babası Memiş Yılmaz ile yaklaşık 20 yıl önce kurdukları 5 dönümlük bahçede sezonun ilk hasadını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Burmahan Mahallesi'nde kiraz yetiştiren ziraat mühendisi Mehmet Yılmaz, babası Memiş Yılmaz ile yaklaşık 20 yıl önce kurdukları 5 dönümlük bahçede sezonun ilk hasadını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu yıl ağaçlardaki meyve yoğunluğundan memnun olduklarını belirten Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

'Bu yıl yaklaşık 6 ton ürün elde etmeyi hedefliyoruz. Yaklaşık 10 gün sonra ise Napolyon kirazlarının toplanmasına başlanacak. Ağaçlarımızdaki meyve bu sene daha fazla. Ürün kalitesi oldukça yüksek ve pazarda yoğun bir ilgi görüyor. Dolu ve aşırı yağış gibi doğal olumsuzluklar yaşanmazsa, çok başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyoruz.'

Napolyon kirazının hasat döneminde mahallede adeta bir ticaret dopingi yaşanıyor.

Napolyon kirazının hasat döneminde mahallede adeta bir ticaret dopingi yaşanıyor.

Hasadın başlamasıyla birlikte mahalle genelinde günlük 40 ila 50 ton arasında kiraz satışı yapılıyor.

Burmahan genelinde yıllık kiraz üretiminin 600 ila 700 ton arasında değiştiğini vurgulayan Mehmet Yılmaz, bölge kirazının küresel başarısına dikkat çekti:

  • Üretilen kaliteli kirazın yaklaşık %75'i yurt dışına ihraç ediliyor.

  • Kalan %25'lik kısım ise iç pazarda tüketicilerle buluşuyor.

  • Burmahan'ın sahip olduğu mikro klima özelliği, iklimi ve su yapısı, kirazların yüksek aromalı ve kaliteli olmasını sağlıyor. Hem iç hem de dış pazarda bu kadar çok tercih edilmesinin arkasında bu doğal avantaj yatıyor.

Napolyon kirazının hasat edilmesiyle birlikte yaklaşık 10-15 günlük çok yoğun bir çalışma dönemine girdiklerini belirten Yılmaz, üreticinin en büyük sıkıntısının iş gücü olduğunu söyledi.

Napolyon kirazının hasat edilmesiyle birlikte yaklaşık 10-15 günlük çok yoğun bir çalışma dönemine girdiklerini belirten Yılmaz, üreticinin en büyük sıkıntısının iş gücü olduğunu söyledi.

Ürünlerin zamanında toplanabilmesi için işçiye büyük ihtiyaç duyduklarını ancak son yıllarda iş gücü bulmakta ciddi zorluk çektiklerini ifade etti.

Öte yandan, kendine has aroması ve kalitesiyle ünlenen Burmahan kirazının tescillenmesi için geçtiğimiz yıl coğrafi işaret başvurusunun yapıldığı ve sürecin devam ettiği öğrenildi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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