Yüzde 75'i Yurt Dışına Gidiyor: Avrupalının Tabağındaki Bu Meyve Ailelerin Geçim Kaynağı Oldu

Bu yıl ağaçlardaki meyve yoğunluğundan memnun olduklarını belirten Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

'Bu yıl yaklaşık 6 ton ürün elde etmeyi hedefliyoruz. Yaklaşık 10 gün sonra ise Napolyon kirazlarının toplanmasına başlanacak. Ağaçlarımızdaki meyve bu sene daha fazla. Ürün kalitesi oldukça yüksek ve pazarda yoğun bir ilgi görüyor. Dolu ve aşırı yağış gibi doğal olumsuzluklar yaşanmazsa, çok başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyoruz.'