Yüzde 75'i Yurt Dışına Gidiyor: Avrupalının Tabağındaki Bu Meyve Ailelerin Geçim Kaynağı Oldu
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, üreticilerin yüzünü güldüren erkenci tür kirazın hasadına başlandı. Toros Dağları'nın eteklerinde, yaklaşık 800 metre rakımda yer alan Burmahan Mahallesi'nde hummalı bir çalışma var. Hemen her ailenin kiraz yetiştiriciliğiyle geçindiği mahallede, dallardan toplanan ilk ürünler pazardaki yerini almaya başladı.
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Burmahan Mahallesi'nde kiraz yetiştiren ziraat mühendisi Mehmet Yılmaz, babası Memiş Yılmaz ile yaklaşık 20 yıl önce kurdukları 5 dönümlük bahçede sezonun ilk hasadını gerçekleştirdiklerini söyledi.
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Napolyon kirazının hasat döneminde mahallede adeta bir ticaret dopingi yaşanıyor.
Napolyon kirazının hasat edilmesiyle birlikte yaklaşık 10-15 günlük çok yoğun bir çalışma dönemine girdiklerini belirten Yılmaz, üreticinin en büyük sıkıntısının iş gücü olduğunu söyledi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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