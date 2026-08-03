Bilim İnsanları Uyardı: Babanın Beslenmesi Bebeği Daha Doğmadan Etkileyebilir

Ancak Brezilya'da yürütülen yeni bir araştırma, baba adaylarının beslenme alışkanlıklarının da en az bunun kadar önemli olabileceğini ortaya koydu. Araştırmaya göre, baba adaylarının sık sık ultra işlenmiş gıdalar tüketmesi, bebeklerin doğum ağırlığını ve vücut yağ dağılımını etkileyebiliyor.

Babanın Beslenmesi Bebekte Yağlanmayı Etkileyebilir

Brezilyalı araştırmacılar tarafından yapılan çalışmada, ultra işlenmiş gıdaları (gazlı içecekler, cips, fast food ürünleri, paketli kahvaltılık gevrekler gibi) daha fazla tüketen babaların bebeklerinin doğumda daha yüksek kiloya sahip olduğu belirlendi.

Araştırmada ayrıca bu bebeklerde özellikle uyluk bölgesi ile kalçanın hemen üzerindeki bölgede daha fazla yağ dokusu bulunduğu tespit edildi.