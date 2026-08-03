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Bilim İnsanları Uyardı: Babanın Beslenmesi Bebeği Daha Doğmadan Etkileyebilir

Bilim İnsanları Uyardı: Babanın Beslenmesi Bebeği Daha Doğmadan Etkileyebilir

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.08.2026 - 21:16
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Anne adayının beslenmesinin bebek üzerindeki etkisi uzun yıllardır bilinen bir gerçek. Ancak yeni bir araştırma, baba adaylarının beslenme alışkanlıklarının da en az bunun kadar önemli olabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları, ultra işlenmiş gıdaları sık tüketen babaların bebeklerinde doğum kilosu ve vücut yağ oranıyla ilgili dikkat çeken farklılıklar tespit etti. Bulgular, sağlıklı bir gebelik sürecinde yalnızca annenin değil, babanın yaşam tarzının da belirleyici olabileceğine işaret ediyor.

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Anne adayının beslenmesinin bebek sağlığı üzerindeki etkisi uzun yıllardır biliniyor.

Anne adayının beslenmesinin bebek sağlığı üzerindeki etkisi uzun yıllardır biliniyor.

Ancak Brezilya'da yürütülen yeni bir araştırma, baba adaylarının beslenme alışkanlıklarının da en az bunun kadar önemli olabileceğini ortaya koydu. Araştırmaya göre, baba adaylarının sık sık ultra işlenmiş gıdalar tüketmesi, bebeklerin doğum ağırlığını ve vücut yağ dağılımını etkileyebiliyor.

Babanın Beslenmesi Bebekte Yağlanmayı Etkileyebilir

Brezilyalı araştırmacılar tarafından yapılan çalışmada, ultra işlenmiş gıdaları (gazlı içecekler, cips, fast food ürünleri, paketli kahvaltılık gevrekler gibi) daha fazla tüketen babaların bebeklerinin doğumda daha yüksek kiloya sahip olduğu belirlendi.

Araştırmada ayrıca bu bebeklerde özellikle uyluk bölgesi ile kalçanın hemen üzerindeki bölgede daha fazla yağ dokusu bulunduğu tespit edildi.

Araştırmacılar, kilolu doğan her bebeğin sağlıksız olduğu anlamına gelmediğini vurgulasa da yüksek doğum ağırlığının ilerleyen yıllarda bazı sağlık sorunlarıyla ilişkilendirildiğini belirtiyor.

Araştırmacılar, kilolu doğan her bebeğin sağlıksız olduğu anlamına gelmediğini vurgulasa da yüksek doğum ağırlığının ilerleyen yıllarda bazı sağlık sorunlarıyla ilişkilendirildiğini belirtiyor.

Doğum ağırlığının normalin üzerinde olması, ilerleyen yaşlarda obezite, tip 2 diyabet, kalp-damar hastalıkları ve bazı kronik rahatsızlıkların görülme riskini artırabiliyor. Ayrıca motor gelişimin de bir miktar yavaşlayabileceği ifade ediliyor.

Sebep Spermlerde Meydana Gelen Değişiklikler Olabilir

Bilim insanlarına göre ultra işlenmiş gıdalar vücutta iltihaplanmayı artırarak sperm hücrelerinde epigenetik değişikliklere neden olabiliyor. Bu değişiklikler ise bebeğin gelişiminde görev alan bazı genlerin çalışma biçimini etkileyebiliyor.

Araştırmada özellikle yalnızca babadan aktarılan ve fetüsün büyümesinde önemli rol oynayan IGF-II geninin bu süreçte etkili olabileceği değerlendirildi.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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