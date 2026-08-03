Bilim İnsanları Uyardı: Babanın Beslenmesi Bebeği Daha Doğmadan Etkileyebilir
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Anne adayının beslenmesinin bebek üzerindeki etkisi uzun yıllardır bilinen bir gerçek. Ancak yeni bir araştırma, baba adaylarının beslenme alışkanlıklarının da en az bunun kadar önemli olabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları, ultra işlenmiş gıdaları sık tüketen babaların bebeklerinde doğum kilosu ve vücut yağ oranıyla ilgili dikkat çeken farklılıklar tespit etti. Bulgular, sağlıklı bir gebelik sürecinde yalnızca annenin değil, babanın yaşam tarzının da belirleyici olabileceğine işaret ediyor.
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Anne adayının beslenmesinin bebek sağlığı üzerindeki etkisi uzun yıllardır biliniyor.
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Araştırmacılar, kilolu doğan her bebeğin sağlıksız olduğu anlamına gelmediğini vurgulasa da yüksek doğum ağırlığının ilerleyen yıllarda bazı sağlık sorunlarıyla ilişkilendirildiğini belirtiyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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