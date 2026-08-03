Sen Bize Hayalindeki Yazı Anlat, Biz Şarkını Söyleyelim!

Senin yazın gündüzün yakıcı sıcağında değil, güneş battıktan sonra başlıyor. Sinematik, derin ve büyüleyici bir atmosferin peşindesin. Gece sürüşleri, loş ışıklar altındaki şık akşam yemekleri ve ruhunun en derinlerine dokunan elektronik ritimler senin ideal yazını oluşturuyor. RÜFÜS DU SOL'un bu başyapıtı, tıpkı senin aradığın o gizemli ve tutkulu yaz gecesi gibi yavaşça inşa oluyor ve insanı tamamen başka bir boyuta taşıyor.