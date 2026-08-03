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Sen Bize Hayalindeki Yazı Anlat, Biz Şarkını Söyleyelim!

etiket Sen Bize Hayalindeki Yazı Anlat, Biz Şarkını Söyleyelim!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
03.08.2026 - 21:01
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Sen bize hayalindeki o eşsiz yazı anlat, biz de sana o ruhu yakalamanı sağlayacak şarkıyı söyleyelim. Yapman gereken tek şey içinden geldiği gibi yanıt vermek. E hadi bakalım hazırsan başlıyoruz!

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1. Öncelikle tüm gün güneşleneceğin o plajı seçer misin?

2. Hayalindeki yaz sabahı saat kaçta ve nasıl başlar?

3. Peki içeceğini de seçer misin?

4. O ideal yaz gününde üzerinde ne var?

5. Peki bikinini seçer misin?

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6. Akşam yemeğini nerde yemek istersin?

7. Yazın kokusunu tarif etsen bu ne olurdu?

8. Hayalindeki o yaz gününü tek bir kelimeyle özetlesen hangisi olurdu?

Polo & Pan – Feel Good

Senin hayalindeki yaz kesinlikle gürültüden uzak, deniz tuzunun teninde kuruduğu, ahşap iskelelerde batan güneşin izlendiği o zamansız anlardan oluşuyor. Sen gösterişli eğlencelerden ziyade, ruhunu besleyen samimi sohbetlerin ve doğayla baş başa kalmanın peşindesin. Polo & Pan'in bu klasiği, tıpkı senin hayalindeki Ege kasabası gibi tatlı bir nostalji, hafif bir melankoli ve sonsuz bir özgürlük hissi taşıyor. Şarkı başladığı an rüzgarın saçlarının arasından geçtiğini hissedeceksin.

Calvin Harris ft. Frank Ocean – Slide

Senin yaz anlayışın tamamen yüksek tempo, güneşin altında dans ve bitmek bilmeyen bir yaşama sevinci! Kasvetli havaları arkanda bırakıp rengarenk bir dünyanın içine atlamak istiyorsun. Plaj partileri, kalabalık arkadaş grupları ve gün batımından sonra yükselen ritimler senin oksijenin. Calvin Harris'in bu zamansız yaz marşı, tam senin enerjini ve o tropik, coşkulu yaz hayalini anlatıyor. Bu şarkı çalarken oturduğun yerde sabit kalman imkansız!

Sertab Erener – Kumsalda

Sen yazı bir kaçış, zihnini resetleme ve tamamen durma fırsatı olarak görüyorsun. Hayalindeki yaz sahnelerinde zaman çok yavaş akıyor; bir hamak, dalga sesleri, taze meyve kokuları ve sıfır stres... Sen ruhunu dinlendirmek, karmaşadan uzaklaşmak ve sadeliğin tadını çıkarmak istiyorsun. Sertab Erener'in ikonik parçası Kumsalda, senin o yalın, huzurlu ve dalga sesleriyle örtülü tropik yaz hayalinin birebir müzikal karşılığı.

RÜFÜS DU SOL – Innerbloom

Senin yazın gündüzün yakıcı sıcağında değil, güneş battıktan sonra başlıyor. Sinematik, derin ve büyüleyici bir atmosferin peşindesin. Gece sürüşleri, loş ışıklar altındaki şık akşam yemekleri ve ruhunun en derinlerine dokunan elektronik ritimler senin ideal yazını oluşturuyor. RÜFÜS DU SOL'un bu başyapıtı, tıpkı senin aradığın o gizemli ve tutkulu yaz gecesi gibi yavaşça inşa oluyor ve insanı tamamen başka bir boyuta taşıyor.

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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