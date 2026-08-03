Sen Bize Hayalindeki Yazı Anlat, Biz Şarkını Söyleyelim!
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Sen bize hayalindeki o eşsiz yazı anlat, biz de sana o ruhu yakalamanı sağlayacak şarkıyı söyleyelim. Yapman gereken tek şey içinden geldiği gibi yanıt vermek. E hadi bakalım hazırsan başlıyoruz!
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1. Öncelikle tüm gün güneşleneceğin o plajı seçer misin?
2. Hayalindeki yaz sabahı saat kaçta ve nasıl başlar?
3. Peki içeceğini de seçer misin?
4. O ideal yaz gününde üzerinde ne var?
5. Peki bikinini seçer misin?
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6. Akşam yemeğini nerde yemek istersin?
7. Yazın kokusunu tarif etsen bu ne olurdu?
8. Hayalindeki o yaz gününü tek bir kelimeyle özetlesen hangisi olurdu?
Polo & Pan – Feel Good
Calvin Harris ft. Frank Ocean – Slide
Sertab Erener – Kumsalda
RÜFÜS DU SOL – Innerbloom
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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