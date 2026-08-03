Mental Berraklığın Sırrı Açıklandı: Daha Sakin Bir Zihin İçin 4 Etkili Alışkanlık

Sabah uyanır uyanmaz zihni meşgul eden düşünceler çoğu zaman kontrolü ele geçirir. Bunun önüne geçmenin en etkili yollarından biri fiziksel aktiviteye yönelmektir. Tempolu bir yürüyüş yapmak, kısa bir egzersiz rutini uygulamak, yoga yapmak ya da evde küçük bir düzenleme bile bedeni harekete geçirerek zihni rahatlatabilir.

Araştırmalar, sabah saatlerinde hareket eden kişilerin hem ruh hâllerinin daha dengeli olduğunu hem de günün devamında daha üretken hissettiklerini gösteriyor. Egzersiz sırasında salgılanan serotonin ve endorfin gibi hormonlar ise stres seviyesinin azalmasına katkı sağlıyor.