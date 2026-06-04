Uzmanlar Uyardı: Bacak Bacak Üstüne Atarken Bir Kez Daha Düşünün
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Günlük hayatta çoğumuzun farkında olmadan sıkça yaptığı bacak bacak üstüne atmak ve uzun süre bağdaş kurarak oturmak, geri dönüşü zor sağlık sorunlarına davetiye çıkarıyor. Uzmanlar, bu masum görünen oturma alışkanlıklarının sinir sıkışması, varis ve kalıcı sinir hasarına yol açabileceği konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor.
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Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Nöroşirurji Uzmanı Op. Dr. Kerem Bıkmaz, bacak bacak üstüne atmanın dizin arkasından geçen ve ayağın hissiyatını sağlayan peroneal sinir üzerinde büyük bir baskı oluşturduğunu belirtti.
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Sinir Sıkışmasının Belirtileri Nelerdir?
Sinir sıkışmasından şüphelenilen durumlarda uzman hekim muayenesinin hayati önem taşıdığını ifade eden Op. Dr. Kerem Bıkmaz, kesin tanı için EMG tetkiki yapılması gerektiğini söyledi.
Yapılan araştırmalar ve uzman görüşleri, özellikle belirli eklem rahatsızlıkları olan kişilerin bağdaş kurarak oturmaktan kesinlikle kaçınması gerektiğini gösteriyor:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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