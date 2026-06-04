Uzmanlar Uyardı: Bacak Bacak Üstüne Atarken Bir Kez Daha Düşünün

Rahatsızlık Türü: Kalça Yan Ağrısı / Bursit

Etkisi ve Riskleri: Kalçanın dış tarafında ağrı (GTPS, gluteal tendinopati) olanlarda, bağdaş kurmak dış kaslardaki gerilimi artırır ve tahriş olmuş yapıları daha da zorlar.

Rahatsızlık Türü: İç Diz Ağrısı

Dizinin iç kısmında ağrı olan kişilerin bağdaş kurması; uyluk ve kaval kemiğinin pozisyonunu bozarak dize binen yükü artırır ve ağrıyı şiddetlendirir.

Eğer siz de bacak bacak üstüne attığınızda veya bağdaş kurduğunuzda bu tarz ağrılar ya da uyuşmalar yaşıyorsanız, vücudunuzun uyarılarına kulak verip daha dik ve rahat oturma pozisyonlarını tercih etmelisiniz.