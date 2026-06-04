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Uzmanlar Uyardı: Bacak Bacak Üstüne Atarken Bir Kez Daha Düşünün

Uzmanlar Uyardı: Bacak Bacak Üstüne Atarken Bir Kez Daha Düşünün

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
04.06.2026 - 14:13
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Günlük hayatta çoğumuzun farkında olmadan sıkça yaptığı bacak bacak üstüne atmak ve uzun süre bağdaş kurarak oturmak, geri dönüşü zor sağlık sorunlarına davetiye çıkarıyor. Uzmanlar, bu masum görünen oturma alışkanlıklarının sinir sıkışması, varis ve kalıcı sinir hasarına yol açabileceği konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor.

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Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Nöroşirurji Uzmanı Op. Dr. Kerem Bıkmaz, bacak bacak üstüne atmanın dizin arkasından geçen ve ayağın hissiyatını sağlayan peroneal sinir üzerinde büyük bir baskı oluşturduğunu belirtti.

Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Nöroşirurji Uzmanı Op. Dr. Kerem Bıkmaz, bacak bacak üstüne atmanın dizin arkasından geçen ve ayağın hissiyatını sağlayan peroneal sinir üzerinde büyük bir baskı oluşturduğunu belirtti.

'Klinik hastalarımızda sıkça gördüğümüz varise ve sinir hasarına yol açması nedeniyle bacak bacak üstüne atmalar, sinir sıkışmalarına sebep olabilmektedir. Bacak bacak üstüne atmak ve uzun saatler yerde bağdaş kurarak oturmak gibi alışkanlıklar, uzun dönemde sinir hasarına yol açmaktadır.'

Sinir Sıkışmasının Belirtileri Nelerdir?

Sinir Sıkışmasının Belirtileri Nelerdir?

Op. Dr. Bıkmaz, bası altında kalan sinirin işlevini yerine getiremediğini belirterek, şu belirtilere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı:

  • Genellikle geceleri artan şiddetli ağrılar

  • Belirli bir bölgede uyuşma ve karıncalanma hissi

  • Belirgin duyu ve hassasiyet kayıpları

  • İlerleyen dönemlerde kas güçsüzlüğü ve hareket etmede güçlük

Ayrıca şeker hastalığı, tiroit hastalıkları, duruş bozuklukları ve gebelik gibi durumlar da sinir sıkışması riskini artıran diğer faktörler arasında yer alıyor.

Sinir sıkışmasından şüphelenilen durumlarda uzman hekim muayenesinin hayati önem taşıdığını ifade eden Op. Dr. Kerem Bıkmaz, kesin tanı için EMG tetkiki yapılması gerektiğini söyledi.

Sinir sıkışmasından şüphelenilen durumlarda uzman hekim muayenesinin hayati önem taşıdığını ifade eden Op. Dr. Kerem Bıkmaz, kesin tanı için EMG tetkiki yapılması gerektiğini söyledi.

Tedavi süreci hakkında da bilgi veren Bıkmaz, 'EMG ile sinir sıkışmasının kesin tanısı konur, hangi sinirde olduğu ve şiddeti belirlenir. İleri düzeydeki sıkışmalarda cerrahi tedavi gerekebilirken; hafif ve orta düzeydeki vakalarda hekim kontrolünde planlanan tedavilerle başarı sağlanmaktadır' dedi.

Yapılan araştırmalar ve uzman görüşleri, özellikle belirli eklem rahatsızlıkları olan kişilerin bağdaş kurarak oturmaktan kesinlikle kaçınması gerektiğini gösteriyor:

Yapılan araştırmalar ve uzman görüşleri, özellikle belirli eklem rahatsızlıkları olan kişilerin bağdaş kurarak oturmaktan kesinlikle kaçınması gerektiğini gösteriyor:

Rahatsızlık Türü:  Kalça Yan Ağrısı / Bursit

Etkisi ve Riskleri: Kalçanın dış tarafında ağrı (GTPS, gluteal tendinopati) olanlarda, bağdaş kurmak dış kaslardaki gerilimi artırır ve tahriş olmuş yapıları daha da zorlar.

Rahatsızlık Türü: İç Diz Ağrısı

Dizinin iç kısmında ağrı olan kişilerin bağdaş kurması; uyluk ve kaval kemiğinin pozisyonunu bozarak dize binen yükü artırır ve ağrıyı şiddetlendirir.

Eğer siz de bacak bacak üstüne attığınızda veya bağdaş kurduğunuzda bu tarz ağrılar ya da uyuşmalar yaşıyorsanız, vücudunuzun uyarılarına kulak verip daha dik ve rahat oturma pozisyonlarını tercih etmelisiniz.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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