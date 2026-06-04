Maaşlı İşlerini Bırakıp Köye Yerleştiler: Yeni İşleriyle 3 Yılda Ev Sahibi Oldular

Ardından daha farklı ve katma değeri yüksek bir ürüne yönelmek isteyerek çilek üretimine geçtiler.

Üretim sürecinde büyük bir sel felaketi yaşayan ve bir bahçesini tamamen kaybeden çift, pes etmedi. Kalan bahçeden bu yıl ilk organik ürünlerini almayı başardılar. Köyde doğru işi, doğru zamanda yaparak ekonomik olarak büyük bir güç elde ettiklerini vurgulayan Gül Akyol, büyükşehirlerdeki konut krizine de değinerek şunları ekledi:

'Burada 3 yıl içerisinde kendi evimizi yapabilecek parayı biriktirdik ve evimizi yaptık. İşimizi kurduk, iyi para kazanıyoruz. Ankara'da bu mümkün değil; insanlar bir ev sahibi olabilmek için 20-30 yıl çalışmak zorunda kalıyor. Burada ise Ankara'daki kadar yıpranmadan, iliklerimize kadar yaşadığımızı hissederek kazanıyoruz. Kuş sesleriyle uyanıyor, gün batımını izliyoruz.'