Maaşlı İşlerini Bırakıp Köye Yerleştiler: Yeni İşleriyle 3 Yılda Ev Sahibi Oldular
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Şehir hayatının yoğun temposundan, trafiğinden ve plazalardan sıkılanların sayısı her geçen gün artıyor. Ankara’daki maaşlı ve düzenli işlerini bırakıp sadece üç gün içinde aldıkları kararla köye yerleşen Gökhan ve Gül Akyol çifti, tarımsal üretimle adeta bir başarı hikayesi yazdı. Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde devlet desteğiyle kurdukları organik çilek bahçesi, çiftin 3 yıl içinde kendi evlerini yapabilmelerini sağlayan kazançlı bir kapıya dönüştü.
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Ankara'da doğup büyüdüğünü, üniversiteyi orada okuyup yine orada çalıştığını belirten Gül Akyol, metropol hayatının insanı ne kadar yıprattığını şu sözlerle anlattı:
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Köydeki tarım hayatına ilk olarak 4 dönümlük bir alanda domates üreterek başlayan çift, 3 yıl boyunca bu işte başarı sağladı.
Projenin arkasındaki teknik süreci ve devlet desteğini anlatan Gökhan Akyol ise Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteğinin önemine dikkat çekti.
Akyol çiftinin tamamen doğal yöntemlerle ürettiği organik çilekler, sadece yerel halkın değil, tatil için bölgeye gelen gurbetçilerin de ilgisini çekiyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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