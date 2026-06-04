TOKİ Kurasız Konut Satışı Başvuru Tarihleri ve Şartları: Ev Satışı Yapılacak İller Listesi Açıklandı
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Ev sahibi olmak isteyen orta gelirli vatandaşlar için güzel haber geldi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ eliyle yürütülecek dev konut hamlesini duyurdu. 5'i deprem bölgesinde yer almak üzere tam 64 ilde yaklaşık 20 bin konut 'açık satış' yöntemiyle, yani kurasız olarak satışa sunuluyor.
Peki, TOKİ kurasız konut başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir? İşte taksit tutarlarından il listesine kadar tüm detaylar...
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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