TOKİ Kurasız Konut Satışı Başvuru Tarihleri ve Şartları: Ev Satışı Yapılacak İller Listesi Açıklandı

Ev sahibi olmak isteyen orta gelirli vatandaşlar için güzel haber geldi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ eliyle yürütülecek dev konut hamlesini duyurdu. 5'i deprem bölgesinde yer almak üzere tam 64 ilde yaklaşık 20 bin konut 'açık satış' yöntemiyle, yani kurasız olarak satışa sunuluyor.

Peki, TOKİ kurasız konut başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir? İşte taksit tutarlarından il listesine kadar tüm detaylar...