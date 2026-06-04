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TOKİ Kurasız Konut Satışı Başvuru Tarihleri ve Şartları: Ev Satışı Yapılacak İller Listesi Açıklandı

TOKİ Kurasız Konut Satışı Başvuru Tarihleri ve Şartları: Ev Satışı Yapılacak İller Listesi Açıklandı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
04.06.2026 - 12:33
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Ev sahibi olmak isteyen orta gelirli vatandaşlar için güzel haber geldi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ eliyle yürütülecek dev konut hamlesini duyurdu. 5'i deprem bölgesinde yer almak üzere tam 64 ilde yaklaşık 20 bin konut 'açık satış' yöntemiyle, yani kurasız olarak satışa sunuluyor.

Peki, TOKİ kurasız konut başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir? İşte taksit tutarlarından il listesine kadar tüm detaylar...

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TOKİ Açık Satış Kampanyası Nedir?

TOKİ Açık Satış Kampanyası Nedir?

Geleneksel TOKİ projelerindeki kura yöntemi bu kampanyada uygulanmayacak. 'Açık satış' modeliyle vatandaşlar, kuraya girmeden doğrudan başvuru yaparak ev sahibi olabilecekler. Bakan Kurum, projenin amacını 'Kira fiyatlarını düşürmek ve vatandaşlarımızı deprem riskine karşı güvenli yuvalara kavuşturmak' olarak açıkladı.

Projeler kapsamındaki konutların büyük bir kısmı tamamlanmış ya da bitme aşamasına gelmiş durumda. Bu sayede hak sahipleri hemen ya da çok kısa sürede yeni evlerine taşınabilecek. Hemen teslim edilmeyen konutlar ise sözleşme tarihinden itibaren en geç 48 ay içinde teslim edilecek.

TOKİ Kurasız Konut Başvuru Şartları Nelerdir?

TOKİ Kurasız Konut Başvuru Şartları Nelerdir?

TOKİ açık satışlarında gelir ve ikametgah şartı aranmayacak.

Başvuru yapabilmek için şu 3 temel şartı karşılamanız yeterli:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

  • 18 yaşını doldurmuş olmak,

  • Kendisinin, eşinin veya velayeti altındaki çocuklarının üzerine kayıtlı bir ev bulunmaması.

TOKİ Ödeme Seçenekleri ve Fiyatlar: 3 Farklı Alternatif

TOKİ Ödeme Seçenekleri ve Fiyatlar: 3 Farklı Alternatif

Kampanyada evlerin fiyatları illere ve dairelerin büyüklüklerine (2+1 ve 3+1) göre değişiklik gösterecek. Peşin alımlarda başlangıç fiyatı 2,1 milyon TL olarak belirlenirken, taksitli seçeneklerde ödemeler 18 bin TL’den başlayacak.

Vatandaşlara bütçelerine göre seçebilecekleri 3 farklı ödeme modeli sunuluyor:

1. Model (Peşin Alım): %100 Peşin Ödeme, Vade Yok, %25 İndirim

2. Model (Taksitli): %50 Peşinat, 72 Ay Vade, %8 İndirim

3. Model (Vadeli Peşinat): %25 Sözleşmede, %25'i 1 Yıl Sonra, 60 Ay Vade, İndirim Yok

En Fazla Konut Hangi İllerde Satışa Çıkacak?

En Fazla Konut Hangi İllerde Satışa Çıkacak?

Proje toplamda 64 ili kapsıyor olsa da bazı şehirlerde yoğunlaşma bulunuyor. En fazla konut satışı yapılacak ilk 5 il şu şekilde sıralanıyor:

TOKİ Başvuruları Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

TOKİ Başvuruları Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

  • Konut satış işlemleri 15 Haziran - 17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

  • Başvurular ve peşinat ödemeleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. şubeleri üzerinden yapılacak. Seçtiğiniz ödeme modeline göre peşinatı bankaya yatırdıktan sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayarak sürecinizi tamamlayabilirsiniz.

Detaylı Bilgi İçin: Konutların tam listesi, il bazındaki fiyatları ve başvuru detayları için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın resmi web sitesini (www.toki.gov.tr) ziyaret edebilir veya 444 86 54 numaralı TOKİ hattından bilgi alabilirsiniz.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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