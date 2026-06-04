Beton Bahçe Duvarları Tarih Oluyor: Yerine Ses Geçirmez Ağaçlar Geliyor

Gelişen teknoloji ve doğaya dönüş arzusu, şehir planlamasında devrim niteliğinde bir dönemi başlatıyor. Trafik, tren ve inşaat seslerinden kaynaklanan kentsel gürültü kirliliğine karşı yıllardır kullanılan geleneksel beton ve çelik bariyerler, yüksek çevresel maliyetleri ve estetikten uzak yapıları nedeniyle yerini çevre dostu yeşil duvarlara ve genetik teknolojisiyle geliştirilmiş özel ağaçlara bırakıyor.

Almanya’da geliştirilen son teknoloji 'ses geçirmez ağaçlar' ve hızla yayılan dikey bahçeler, şehirleri hem sessizleştiriyor hem de nefes alan ekosistemlere dönüştürüyor.

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