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Beton Bahçe Duvarları Tarih Oluyor: Yerine Ses Geçirmez Ağaçlar Geliyor

Beton Bahçe Duvarları Tarih Oluyor: Yerine Ses Geçirmez Ağaçlar Geliyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
04.06.2026 - 11:17
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Gelişen teknoloji ve doğaya dönüş arzusu, şehir planlamasında devrim niteliğinde bir dönemi başlatıyor. Trafik, tren ve inşaat seslerinden kaynaklanan kentsel gürültü kirliliğine karşı yıllardır kullanılan geleneksel beton ve çelik bariyerler, yüksek çevresel maliyetleri ve estetikten uzak yapıları nedeniyle yerini çevre dostu yeşil duvarlara ve genetik teknolojisiyle geliştirilmiş özel ağaçlara bırakıyor.

Almanya’da geliştirilen son teknoloji 'ses geçirmez ağaçlar' ve hızla yayılan dikey bahçeler, şehirleri hem sessizleştiriyor hem de nefes alan ekosistemlere dönüştürüyor.

Kaynak Kaynak2

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Doğa ve bilimin vizyoner bir birleşimiyle Almanya, kentsel gürültüyü engellemede beton duvarların performansını bile geride bırakan genetik olarak modifiye edilmiş "ses geçirmez ağaçlar" geliştirdi.

Doğa ve bilimin vizyoner bir birleşimiyle Almanya, kentsel gürültüyü engellemede beton duvarların performansını bile geride bırakan genetik olarak modifiye edilmiş "ses geçirmez ağaçlar" geliştirdi.

Bu özel ağaçlar; ultra yoğun yapraklara, kalın kabuk katmanlarına ve ses dalgalarını geleneksel bariyerlere göre çok daha etkili emip saçan örtük yapılara sahip. Karayolları, demiryolları ve yoğun şehir merkezlerine dikilen bu ağaçlar, kentsel altyapıyı yeniden tanımlıyor.

Geleneksel beton duvarlar sesi sadece yönlendirip yansıtırken (hatta bazen başka bölgelere yükselterek aktarırken), bu yeni nesil ağaçların lifli yapısı ve yaprakları ses titreşimlerini adeta hapsediyor. Araştırmacılar, seçilen bu ağaç türlerini soğuk iklimlerde bile yıl boyunca yaprak hacmini koruyacak, daha hızlı büyüyecek ve daha uzun yaşayacak şekilde geliştirdi. Ayrıca bu ağaçların kökleri, yağmur suyunu yüksek oranda emerek kentsel sel baskınlarının da önüne geçiyor.

Şehir içindeki binalarda ve bağlantı yollarında ise dikey bahçe olarak tasarlanan yeşil duvarlar yükseliyor.

Şehir içindeki binalarda ve bağlantı yollarında ise dikey bahçe olarak tasarlanan yeşil duvarlar yükseliyor.

Bu duvarlar, düz beton yüzeylerin aksine girintili çıkıntılı ve düzensiz bitki yapıları sayesinde ses dalgalarının yollarını bozarak farklı yönlere dağıtıyor (saçılma sağlıyor).

Yeşil Duvarlar Sesi Nasıl Kontrol Ediyor?

  • Bitki örtüsü sıklaştıkça ses emilimi artıyor. Büyük ve dokulu yapraklar ses dalgalarını yakalamada en etkili unsurlar arasında yer alıyor.

  • Duvar yapısındaki derin toprak ve substrat katmanları, şehirlerdeki en rahatsız edici gürültülerden olan düşük frekanslı sesleri emiyor.

  • Bitkiler ile ana duvar arasında bırakılan stratejik hava boşlukları, ekstra bir yalıtım bariyeri görevi üstleniyor.

Sürdürülebilir ses bariyerleri, beton duvarların asla sunamayacağı ekolojik ve psikolojik faydaları da beraberinde getiriyor:

Sürdürülebilir ses bariyerleri, beton duvarların asla sunamayacağı ekolojik ve psikolojik faydaları da beraberinde getiriyor:

  • Yapraklar, yoğun trafik yollarındaki ince tozları ve hava kirleticilerini hapsediyor.

  • 'Yaşayan duvarlar' çevrelerini doğal olarak serinleterek yaz aylarında şehirlerde oluşan ısı adası etkisini azaltıyor.

  • Bu bitkiler, insanlarda stres hormonlarını düşüren ve ruh sağlığını destekleyen fitonsitler salgılıyor. Aynı zamanda kuşlar, arılar ve kentsel biyoçeşitlilik için canlı birer yaşam alanı sunuyor.

Yeşil duvarların gürültü azaltma yeteneklerini ve estetik çekiciliklerini kaybetmemesi için düzenli bakım hayati önem taşıyor.

Yeşil duvarların gürültü azaltma yeteneklerini ve estetik çekiciliklerini kaybetmemesi için düzenli bakım hayati önem taşıyor.

Otomatik damlama sulama sistemlerinin kullanımı, düzenli budama, hasarlı bitkilerin değişimi ve mevsimsel su ayarları duvarın ömrünü uzatıyor.

Önümüzdeki 10 ila 20 yıl içinde, biyolojik temelli üretimdeki gelişmelerin küresel pazarda 300 milyar dolara kadar bir artış sağlaması bekleniyor. Akıllı gürültü izleme teknolojileri ve biyomalzemeler sayesinde, geleceğin şehirleri çok daha sessiz, yeşil ve yaşanabilir olacak.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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