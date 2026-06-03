Karpuzda Yeni Dönem: Satışların Yüzde 25'i Artık Bu Şekilde Yapılıyor
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Türkiye'nin en bereketli tarım arazilerinin yer aldığı Çukurova'da, ülkenin karpuz ihtiyacının yaklaşık yüzde 25'ini tek başına karşılayan Adana'da hasat mesaisi yoğun bir şekilde devam ediyor. Kentin deniz kıyısında bulunan Karataş ilçesine bağlı Kapı Mahallesi’nde süren hasatta kamyonlara yüklenen karpuzlar, Türkiye'nin dört bir yanına sevk ediliyor. Yaklaşık 125 bin dekar alanda gerçekleştirilen üretimde, bu sezon tam 800 bin ton rekolte elde edilmesi bekleniyor.
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Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir, hasadın ilk başladığı günlerde tarlada 25 TL olan kilogram fiyatının, ürünlerin olgunlaşması ve hasadın yoğunlaşmasıyla birlikte 15 TL'ye kadar gerilediğini belirtti.
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Karpuzun belirli bir olgunluğa eriştikten sonra toplanması gerektiğinin altını çizen İncefikir, üreticilere yönelik önemli uyarılarda bulundu.
Dikkat çeken en önemli detaylardan biri de tüketici alışkanlıklarındaki büyük değişim oldu.
Büyük karpuzların saklama zorluğuna ve israf riskine değinen Cahit İncefikir, dilim satış trendini şu sözlerle özetledi:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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