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Karpuzda Yeni Dönem: Satışların Yüzde 25'i Artık Bu Şekilde Yapılıyor

Karpuzda Yeni Dönem: Satışların Yüzde 25'i Artık Bu Şekilde Yapılıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
03.06.2026 - 23:28
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Türkiye'nin en bereketli tarım arazilerinin yer aldığı Çukurova'da, ülkenin karpuz ihtiyacının yaklaşık yüzde 25'ini tek başına karşılayan Adana'da hasat mesaisi yoğun bir şekilde devam ediyor. Kentin deniz kıyısında bulunan Karataş ilçesine bağlı Kapı Mahallesi’nde süren hasatta kamyonlara yüklenen karpuzlar, Türkiye'nin dört bir yanına sevk ediliyor. Yaklaşık 125 bin dekar alanda gerçekleştirilen üretimde, bu sezon tam 800 bin ton rekolte elde edilmesi bekleniyor.

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Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir, hasadın ilk başladığı günlerde tarlada 25 TL olan kilogram fiyatının, ürünlerin olgunlaşması ve hasadın yoğunlaşmasıyla birlikte 15 TL'ye kadar gerilediğini belirtti.

Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir, hasadın ilk başladığı günlerde tarlada 25 TL olan kilogram fiyatının, ürünlerin olgunlaşması ve hasadın yoğunlaşmasıyla birlikte 15 TL'ye kadar gerilediğini belirtti.

Güncel piyasa koşullarına değinen İncefikir, şu ifadeleri kullandı:

'Adana’da erkenci, orta erkenci ve daha sonra açık arazilerde ekilmiş karpuzlarda hasat zamanı gelen ürünler toplanmaya başlandı. Şu andaki fiyatlar, 4-5 kilonun üzeri ile 12 kiloya kadar olan karpuzlarda kilogram başına 15 ile 20 TL arasında değişiyor. Hasat yoğunluğuna ve rekoltedeki değişimlere bağlı olarak fiyatlarda saatlik bile oynama yaşanabiliyor. Bugünkü rakamlar günlük olarak değişebilir, hatta bazı dönemlerde saatlik değişimler bile görülebilir.'

Karpuzun belirli bir olgunluğa eriştikten sonra toplanması gerektiğinin altını çizen İncefikir, üreticilere yönelik önemli uyarılarda bulundu.

Karpuzun belirli bir olgunluğa eriştikten sonra toplanması gerektiğinin altını çizen İncefikir, üreticilere yönelik önemli uyarılarda bulundu.

Erken hasadın tüketimi olumsuz etkilediğini vurgulayan İncefikir, 'Olgunlaşmış karpuzların zamanı geldiğinde toplanmasını, gönderilecek illere ve kentlere erken olmadan sevk edilmesini öneriyoruz. Zira erken toplanan karpuzlar belirli bir olgunluğa ulaşmamışsa, tüketici bir süre sonra market ve pazarlardan onu almaktan vazgeçiyor, hatta alması gereken dönemleri bile erteliyor' dedi.

Dikkat çeken en önemli detaylardan biri de tüketici alışkanlıklarındaki büyük değişim oldu.

Dikkat çeken en önemli detaylardan biri de tüketici alışkanlıklarındaki büyük değişim oldu.

Geçmiş yıllarda çok az tercih edilen bir yöntem olan dilim karpuz satışlarının son dönemde ciddi oranda arttığı gözlendi.

Büyük karpuzların saklama zorluğuna ve israf riskine değinen Cahit İncefikir, dilim satış trendini şu sözlerle özetledi:

Büyük karpuzların saklama zorluğuna ve israf riskine değinen Cahit İncefikir, dilim satış trendini şu sözlerle özetledi:

'Tüketici, özellikle 10 kilogramın üzerindeki, 15-20 kilogramlık büyük karpuzları tüketmekte zorlanabiliyor. Çünkü karpuz, bir süre sonra dolapta ya da dışarıda beklediğinde eskiyebiliyor, çürüyebiliyor veya rayihasını kaybedebiliyor. Dolayısıyla tüketicinin bu yönteme yönelmesi olumlu bir gelişme. Geçmiş yıllarda satışların onda biri seviyesinde olduğunu ifade eden market sahipleri, bugün satılan toplam karpuzun dörtte birinin, yani yüzde 25’inin dilim veya yarım karpuz olarak satıldığını belirtiyor. Böylece ürün bir veya iki gün içinde tüketiliyor; herhangi bir zarar görmeden ve uygun fiyatlarla sofralara ulaşabiliyor.'

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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