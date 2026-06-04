15 Yıllık Gıda Mühendisi Tuğba Öztermiyeci Bayburtluoğlu Canan Karatay’a Karşı Çıktı

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Ünlü Prof. Dr. Canan Karatay’ın dile getirdiği 'Gıdanın mühendisliği olmaz' açıklamalarına, 15 yıllık gıda mühendisi Tuğba Öztermiyeci Bayburtluoğlu’ndan hem sempatik hem de bilimsel bir yanıt geldi. Sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla Karatay’a seslenen Bayburtluoğlu, 'Hocam, vallahi ponçik kalbim biraz kırıldı' diyerek gıda mühendislerinin önemine dikkat çekti.
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Canan Karatay’ın paketli ve işlenmiş gıdalara yönelik eleştirilerine katıldığını belirten Tuğba Öztermiyeci Bayburtluoğlu, gıda mühendisliği mesleğinin ise tamamen göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.
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Tartışmaların odağındaki "paketli gıda" konusuna da açıklık getiren mühendis, ambalajların sadece bir kutudan ibaret olmadığını, gıdayı koruyan hayati birer hijyen bariyeri olduğunu söyledi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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