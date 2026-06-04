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15 Yıllık Gıda Mühendisi Tuğba Öztermiyeci Bayburtluoğlu Canan Karatay’a Karşı Çıktı

15 Yıllık Gıda Mühendisi Tuğba Öztermiyeci Bayburtluoğlu Canan Karatay’a Karşı Çıktı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
04.06.2026 - 10:45

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Ünlü Prof. Dr. Canan Karatay’ın dile getirdiği 'Gıdanın mühendisliği olmaz' açıklamalarına, 15 yıllık gıda mühendisi Tuğba Öztermiyeci Bayburtluoğlu’ndan hem sempatik hem de bilimsel bir yanıt geldi. Sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla Karatay’a seslenen Bayburtluoğlu, 'Hocam, vallahi ponçik kalbim biraz kırıldı' diyerek gıda mühendislerinin önemine dikkat çekti.

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Canan Karatay’ın paketli ve işlenmiş gıdalara yönelik eleştirilerine katıldığını belirten Tuğba Öztermiyeci Bayburtluoğlu, gıda mühendisliği mesleğinin ise tamamen göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Canan Karatay’ın paketli ve işlenmiş gıdalara yönelik eleştirilerine katıldığını belirten Tuğba Öztermiyeci Bayburtluoğlu, gıda mühendisliği mesleğinin ise tamamen göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Su, toprak, enerji ve ham madde gibi kaynakların dünyada giderek azaldığına işaret eden Bayburtluoğlu, şu ifadeleri kullandı:

'Kaynağı kıt olan her üretimin bir mühendisliği vardır. Bütün bu kıymetli kaynakları daha verimli kullanmak, daha güvenli üretim yapmak, israfı azaltmak ve insanlara sağlıklı gıdayı ulaştırmak için çalışan binlerce gıda mühendisi var. Ben de onlardan biriyim. 15 senedir borç harç organik ve atalık tohumla üretim yapmaya çalışan bir anne ve gıda mühendisi olarak elimden geleni yapıyorum.'

Tartışmaların odağındaki "paketli gıda" konusuna da açıklık getiren mühendis, ambalajların sadece bir kutudan ibaret olmadığını, gıdayı koruyan hayati birer hijyen bariyeri olduğunu söyledi.

Tartışmaların odağındaki "paketli gıda" konusuna da açıklık getiren mühendis, ambalajların sadece bir kutudan ibaret olmadığını, gıdayı koruyan hayati birer hijyen bariyeri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ürettiği yerli değerlerin tüketiciye güvenle ulaşmasında bu paketlerin rol oynadığını belirten Bayburtluoğlu, Canan Karatay’ın övdüğü kaya tuzunu örnek göstererek, 'Güzelim tuzlarımızı, bakliyatımızı, pirincimizi eve nasıl götüreceğiz, cebimize mi koyacağız hocam?' sorusunu yöneltti.

Rafine ve aşırı işlenmiş gıdalara kendisinin de karşı olduğunu belirten gıda mühendisi, yasaklayıcı bir dil yerine tüketicinin eğitilmesi gerektiğini savundu. Dünyadaki dev gıda firmalarının üretim yapmaktan vazgeçmeyeceğini hatırlatarak sözlerini şöyle tamamladı:

'Biz rafine gıdalara karşıyız diye maalesef dünya onları üretmekten vazgeçmeyecek. Bu yüzden benim derdim yasaklamak değil, bilinçlendirmek. Tüketicinin doğru seçim yapmasına yardımcı olmak. Çünkü bilgili tüketici en büyük güç. Bilim konuştukça, farklı bakış açıları bir araya geldikçe hepimiz kazanıyoruz.'

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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