15 Yıllık Gıda Mühendisi Tuğba Öztermiyeci Bayburtluoğlu Canan Karatay’a Karşı Çıktı

Türkiye'nin ürettiği yerli değerlerin tüketiciye güvenle ulaşmasında bu paketlerin rol oynadığını belirten Bayburtluoğlu, Canan Karatay’ın övdüğü kaya tuzunu örnek göstererek, 'Güzelim tuzlarımızı, bakliyatımızı, pirincimizi eve nasıl götüreceğiz, cebimize mi koyacağız hocam?' sorusunu yöneltti.

Rafine ve aşırı işlenmiş gıdalara kendisinin de karşı olduğunu belirten gıda mühendisi, yasaklayıcı bir dil yerine tüketicinin eğitilmesi gerektiğini savundu. Dünyadaki dev gıda firmalarının üretim yapmaktan vazgeçmeyeceğini hatırlatarak sözlerini şöyle tamamladı:

'Biz rafine gıdalara karşıyız diye maalesef dünya onları üretmekten vazgeçmeyecek. Bu yüzden benim derdim yasaklamak değil, bilinçlendirmek. Tüketicinin doğru seçim yapmasına yardımcı olmak. Çünkü bilgili tüketici en büyük güç. Bilim konuştukça, farklı bakış açıları bir araya geldikçe hepimiz kazanıyoruz.'