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Netflix'in Mourinho Belgeselinde Neden Fenerbahçe'ye Yer Verilmediğini Alper Yemeniciler Açıkladı

Netflix'in Mourinho Belgeselinde Neden Fenerbahçe'ye Yer Verilmediğini Alper Yemeniciler Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.08.2026 - 01:18
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Netflix'in 11 Ağustos'ta izleyiciyle buluşturacağı Jose Mourinho belgeselinin ilk fragmanı yayımlandı ve kısa sürede büyük ilgi gördü. Ancak futbolseverlerin en çok konuştuğu detay, Portekizli teknik adamın kariyerinin anlatıldığı yapımda Fenerbahçe dönemine ilişkin hiçbir görüntüye yer verilmemesi oldu.

Çeşitli iddiaların gündeme geldiği konuyla ilgili Mourinho ile birlikte Fenerbahçe'de çalışan eski medya sorumlusu Alper Yemeniciler açıklama yaptı.

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"Burada bir başarı hikayesi yok."

Alper Yemeniciler, Netflix'te Fenerbahçe döneminin olmamasını şu sözlerle açıkladı:

Alper Yemeniciler, Netflix'te Fenerbahçe döneminin olmamasını şu sözlerle açıkladı:

'Birkaç yorum okudum. Mourinho'nun Türkiye bölümünü istemediği şeklinde. Böyle bir durumun olmadığını öğrendim

Netflix ekibi Mourinho buraya imza atmaya geldiğinde Hoca ile birlikte geldi. İmza töreni ve Avusturya kampında da çekimler yaptılar. Lig maçlarında derbide özellikle çekim yaptılar

Ama tabi sonuç olarak bir başarının hikayesi olmadığı için ve hocanın başarılarından bahsedilen bir belgesel olduğu için de Fenerbahçe bölümünün olmadığını öğrendim ben.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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