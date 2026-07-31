Netflix'in Mourinho Belgeselinde Neden Fenerbahçe'ye Yer Verilmediğini Alper Yemeniciler Açıkladı
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Netflix'in 11 Ağustos'ta izleyiciyle buluşturacağı Jose Mourinho belgeselinin ilk fragmanı yayımlandı ve kısa sürede büyük ilgi gördü. Ancak futbolseverlerin en çok konuştuğu detay, Portekizli teknik adamın kariyerinin anlatıldığı yapımda Fenerbahçe dönemine ilişkin hiçbir görüntüye yer verilmemesi oldu.
Çeşitli iddiaların gündeme geldiği konuyla ilgili Mourinho ile birlikte Fenerbahçe'de çalışan eski medya sorumlusu Alper Yemeniciler açıklama yaptı.
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"Burada bir başarı hikayesi yok."
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Alper Yemeniciler, Netflix'te Fenerbahçe döneminin olmamasını şu sözlerle açıkladı:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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