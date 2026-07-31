Netflix'in Mourinho Belgeselinde Neden Fenerbahçe'ye Yer Verilmediğini Alper Yemeniciler Açıkladı

Netflix'in 11 Ağustos'ta izleyiciyle buluşturacağı Jose Mourinho belgeselinin ilk fragmanı yayımlandı ve kısa sürede büyük ilgi gördü. Ancak futbolseverlerin en çok konuştuğu detay, Portekizli teknik adamın kariyerinin anlatıldığı yapımda Fenerbahçe dönemine ilişkin hiçbir görüntüye yer verilmemesi oldu.

Çeşitli iddiaların gündeme geldiği konuyla ilgili Mourinho ile birlikte Fenerbahçe'de çalışan eski medya sorumlusu Alper Yemeniciler açıklama yaptı.