Burhan Can Terzi, Musiala Transferinde Yaşanan Süreci ve Neden İddialı Konuştuğunu Açıkladı

Terzi, transfer süreciyle ilgili “Şimdi ben buradan soruyorum. Sayın sevgili Oktay Ercan, sen şöyle bir cümle kurdun mu? 'Musiala'yı bitirdim, haftaya Galatasaray'a katılacak.'

Ben bu konuyla ilgili bu kadar diyeyim.” açıklaması yaptı. Kulübün yalanlamasını 'gurur nişanesi' olarak gördüğünü söyleyen Burhan Can Terzi, haberinin arkasında olduğunu söyleyerek 'uyduracak halim yok' açıklaması yaptı.