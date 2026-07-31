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Burhan Can Terzi, Musiala Transferinde Yaşanan Süreci ve Neden İddialı Konuştuğunu Açıkladı

Burhan Can Terzi, Musiala Transferinde Yaşanan Süreci ve Neden İddialı Konuştuğunu Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.08.2026 - 00:27
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Burhan Can Terzi, Musiala transferinin bittiğini söyleyerek dikkat çekmiş ve iddiasını güçlendirmek için 'kellemi ortaya koyuyorum' demişti.

Galatasaray yönetiminin iki kez yalanladığı transfer süreciyle ilgili konuşan Burhan Can Terzi, neden 'kelle koymak' gibi bir terim kullandığını açıkladı.

Kaynak - X

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Terzi, yayın içindeki adrenaline bağladı konuyu.

Burhan Can Terzi, transferin bittiğini yönetimden duyduğunu iddia etti.

Burhan Can Terzi, transferin bittiğini yönetimden duyduğunu iddia etti.

Terzi, transfer süreciyle ilgili “Şimdi ben buradan soruyorum. Sayın sevgili Oktay Ercan, sen şöyle bir cümle kurdun mu? 'Musiala'yı bitirdim, haftaya Galatasaray'a katılacak.'

Ben bu konuyla ilgili bu kadar diyeyim.” açıklaması yaptı. Kulübün yalanlamasını 'gurur nişanesi' olarak gördüğünü söyleyen Burhan Can Terzi, haberinin arkasında olduğunu söyleyerek 'uyduracak halim yok' açıklaması yaptı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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