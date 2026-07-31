Burhan Can Terzi, Musiala Transferinde Yaşanan Süreci ve Neden İddialı Konuştuğunu Açıkladı
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Burhan Can Terzi, Musiala transferinin bittiğini söyleyerek dikkat çekmiş ve iddiasını güçlendirmek için 'kellemi ortaya koyuyorum' demişti.
Galatasaray yönetiminin iki kez yalanladığı transfer süreciyle ilgili konuşan Burhan Can Terzi, neden 'kelle koymak' gibi bir terim kullandığını açıkladı.
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Terzi, yayın içindeki adrenaline bağladı konuyu.
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Burhan Can Terzi, transferin bittiğini yönetimden duyduğunu iddia etti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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