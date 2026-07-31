Vakıf Üniversiteleriyle İlgili Tartışma Yaratan Ücretlere YÖK'ten Uyarı Geldi
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için vakıf üniversitelerine öğrenim ücretleri konusunda uyarıda bulundu. YÖK, hazırlık ve birinci sınıf dışındaki öğrenciler için yapılacak ücret artışlarının yüzde 25'i aşamayacağını bildirirken, konuya ilişkin açıklama YÖK Başkanı Erol Özvar'dan geldi.
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YÖK'ten %25 uyarısı yapıldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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