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Vakıf Üniversiteleriyle İlgili Tartışma Yaratan Ücretlere YÖK'ten Uyarı Geldi

Vakıf Üniversiteleriyle İlgili Tartışma Yaratan Ücretlere YÖK'ten Uyarı Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.07.2026 - 22:54
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için vakıf üniversitelerine öğrenim ücretleri konusunda uyarıda bulundu. YÖK, hazırlık ve birinci sınıf dışındaki öğrenciler için yapılacak ücret artışlarının yüzde 25'i aşamayacağını bildirirken, konuya ilişkin açıklama YÖK Başkanı Erol Özvar'dan geldi.

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YÖK'ten %25 uyarısı yapıldı.

YÖK'ten %25 uyarısı yapıldı.

YÖK Başkanı Erol Özvar imzasıyla vakıf üniversitelerine gönderilen yazıda, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için hazırlık ve birinci sınıf dışındaki öğrencilerin öğrenim ücretlerine yapılacak artışın yüzde 25'i aşmaması gerektiği bir kez daha hatırlatıldı.

Yazıda, Başkanlığa ulaşan çok sayıda CİMER başvurusunda bazı vakıf üniversitelerinin YÖK Genel Kurulu kararları ve ilgili usul ile esaslara uymadığı, belirlenen sınırın üzerinde zam yaptığı ve öğrenim ücretlerini resmi internet sitelerinde yayımlamadığı yönünde şikayetler bulunduğu belirtildi.

Bu kapsamda vakıf yükseköğretim kurumlarından, YÖK Genel Kurulu kararı ile usul ve esaslar doğrultusunda gerekli işlemlerin ivedilikle yerine getirilmesi ve öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için gereken hassasiyetin gösterilmesi istendi.

"Süreci takip edeceğiz."

"Süreci takip edeceğiz."

YÖK Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vakıf üniversitelerinin öğrenim ücretlerine ilişkin belirlenen sınırın uygulanmasına yönelik denetimlerin sürdüğünü belirtti.

Özvar, Başkanlığa ulaşan şikayetler üzerine tüm vakıf yükseköğretim kurumlarına yeniden yazı gönderildiğini ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

'Vakıf yükseköğretim kurumlarımızda 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için hazırlık ve 1. sınıf dışındaki kademelerde öğrenim ücreti artış oranını yüzde 25 ile sınırlandırmıştık.

Ancak bu oranın üzerinde artış yapıldığına ve öğrenim ücretlerinin resmî internet sayfalarında ilan edilmediğine ilişkin Başkanlığımıza çok sayıda şikâyet ulaştı. Bu nedenle tüm vakıf yükseköğretim kurumlarına yeniden yazı göndererek belirlediğimiz usul ve esaslara eksiksiz uyulmasını, ücret artışlarının yüzde 25'i aşmamasını ve öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için gerekli işlemlerin ivedilikle yerine getirilmesini istedik. Süreci yakından takip etmeyi sürdüreceğiz.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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