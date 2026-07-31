Vakıf Üniversiteleriyle İlgili Tartışma Yaratan Ücretlere YÖK'ten Uyarı Geldi

YÖK Başkanı Erol Özvar imzasıyla vakıf üniversitelerine gönderilen yazıda, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için hazırlık ve birinci sınıf dışındaki öğrencilerin öğrenim ücretlerine yapılacak artışın yüzde 25'i aşmaması gerektiği bir kez daha hatırlatıldı.

Yazıda, Başkanlığa ulaşan çok sayıda CİMER başvurusunda bazı vakıf üniversitelerinin YÖK Genel Kurulu kararları ve ilgili usul ile esaslara uymadığı, belirlenen sınırın üzerinde zam yaptığı ve öğrenim ücretlerini resmi internet sitelerinde yayımlamadığı yönünde şikayetler bulunduğu belirtildi.

Bu kapsamda vakıf yükseköğretim kurumlarından, YÖK Genel Kurulu kararı ile usul ve esaslar doğrultusunda gerekli işlemlerin ivedilikle yerine getirilmesi ve öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için gereken hassasiyetin gösterilmesi istendi.