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Manifest'ten Uluslararası Başarı! Dua Lipa ile Buluştukları Anlar Ortalığı Yıktı

Manifest'ten Uluslararası Başarı! Dua Lipa ile Buluştukları Anlar Ortalığı Yıktı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
31.07.2026 - 22:03
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Manifest, ilk uluslararası festival deneyiminde dünyaca ünlü yıldız Dua Lipa ile bir araya geldi. Sunny Hill Festivali öncesi gerçekleşen buluşmadan paylaşılan kareler kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

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Türk pop müziğinin son dönemde en çok konuşulan gruplarından Manifest, uluslararası sahne yolculuğunda önemli bir adım attı.

Türk pop müziğinin son dönemde en çok konuşulan gruplarından Manifest, uluslararası sahne yolculuğunda önemli bir adım attı.

Kısa sürede yakaladığı çıkışla geniş bir hayran kitlesine ulaşan grup, bu kez Kosova'da düzenlenen Sunny Hill Festivali'nde sahne aldı.

Festival öncesinde dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa ile bir araya gelen Manifest üyeleri, o anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Kulis buluşması kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Manifest, Sunny Hill Festivali'nde sahne öncesi Dua Lipa ile bir araya geldi!

Manifest, Sunny Hill Festivali'nde sahne öncesi Dua Lipa ile bir araya geldi!

Manifest, Sunny Hill Festivali'nin kurucusu Dua Lipa ile konser öncesi bir araya gelirken o anları sosyal medya hesaplarından 'Bugün küçük bir hayal gerçek oldu 🌍🙏🏼🇹🇷 Dua Lipa tarafından kurulmuş Sunny Hill Festivali'nde performans sergilemek, asla unutmayacağımız bir şeydi✨ Bizi ağırladığınız için teşekkür ederiz @dualipa 🫶🏼' notuyla paylaştı.

Manifest'in ilk uluslararası festival deneyimi olan Sunny Hill Festivali'nde Dua Lipa, grubun performansını en önden izledi. Paylaşılan görüntüler, hayranları tarafından binlerce beğeni ve yorum aldı.

Manifest ve Dua Lipa'nın buluştuğu o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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