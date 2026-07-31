Manifest'ten Uluslararası Başarı! Dua Lipa ile Buluştukları Anlar Ortalığı Yıktı

Manifest, Sunny Hill Festivali'nin kurucusu Dua Lipa ile konser öncesi bir araya gelirken o anları sosyal medya hesaplarından 'Bugün küçük bir hayal gerçek oldu 🌍🙏🏼🇹🇷 Dua Lipa tarafından kurulmuş Sunny Hill Festivali'nde performans sergilemek, asla unutmayacağımız bir şeydi✨ Bizi ağırladığınız için teşekkür ederiz @dualipa 🫶🏼' notuyla paylaştı.

Manifest'in ilk uluslararası festival deneyimi olan Sunny Hill Festivali'nde Dua Lipa, grubun performansını en önden izledi. Paylaşılan görüntüler, hayranları tarafından binlerce beğeni ve yorum aldı.