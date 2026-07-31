Manifest'ten Uluslararası Başarı! Dua Lipa ile Buluştukları Anlar Ortalığı Yıktı
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Manifest, ilk uluslararası festival deneyiminde dünyaca ünlü yıldız Dua Lipa ile bir araya geldi. Sunny Hill Festivali öncesi gerçekleşen buluşmadan paylaşılan kareler kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.
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Türk pop müziğinin son dönemde en çok konuşulan gruplarından Manifest, uluslararası sahne yolculuğunda önemli bir adım attı.
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Manifest, Sunny Hill Festivali'nde sahne öncesi Dua Lipa ile bir araya geldi!
Manifest ve Dua Lipa'nın buluştuğu o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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