Geleceğin Kraliçesi Prenses Leonor'un Erkek Arkadaşlarıyla Görüntüleri Ülkeyi Ayağa Kaldırdı!
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İspanya Veliaht Prensesi Leonor, bu kez kraliyet görevleriyle değil, askeri eğitimi sırasında çekilen kareleriyle gündemde. Deniz Harp Okulu'ndaki eğitimini tamamlayan genç prensesin, liman molasında sınıf arkadaşlarıyla birlikte deniz kenarında görüntülenmesi İspanyol basınında geniş yankı uyandırdı. Sosyal medyada kısa sürede farklı iddiaların ortaya atıldığı fotoğrafların perde arkası ise çok geçmeden netlik kazandı.
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İspanya Kralı VI. Felipe ile Kraliçe Letizia'nın büyük kızı olan Prenses Leonor, uzun yıllardır Avrupa kraliyet ailesinin en çok konuşulan genç isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.
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Askeri eğitimin son döneminde Uruguay'da verilen planlı liman molası sırasında çekilen bazı fotoğraflar ise geçtiğimiz günlerde İspanya'da gündem oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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