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Geleceğin Kraliçesi Prenses Leonor'un Erkek Arkadaşlarıyla Görüntüleri Ülkeyi Ayağa Kaldırdı!

Geleceğin Kraliçesi Prenses Leonor'un Erkek Arkadaşlarıyla Görüntüleri Ülkeyi Ayağa Kaldırdı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
31.07.2026 - 14:53
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İspanya Veliaht Prensesi Leonor, bu kez kraliyet görevleriyle değil, askeri eğitimi sırasında çekilen kareleriyle gündemde. Deniz Harp Okulu'ndaki eğitimini tamamlayan genç prensesin, liman molasında sınıf arkadaşlarıyla birlikte deniz kenarında görüntülenmesi İspanyol basınında geniş yankı uyandırdı. Sosyal medyada kısa sürede farklı iddiaların ortaya atıldığı fotoğrafların perde arkası ise çok geçmeden netlik kazandı.

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İspanya Kralı VI. Felipe ile Kraliçe Letizia'nın büyük kızı olan Prenses Leonor, uzun yıllardır Avrupa kraliyet ailesinin en çok konuşulan genç isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

İspanya Kralı VI. Felipe ile Kraliçe Letizia'nın büyük kızı olan Prenses Leonor, uzun yıllardır Avrupa kraliyet ailesinin en çok konuşulan genç isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Henüz genç yaşına rağmen bir gün İspanya tahtına çıkması beklenen Leonor, yalnızca kraliyet görevleriyle değil, eğitim hayatı ve disiplinli yaşamıyla da dikkat çekiyor.

Çocukluğundan bu yana gelecekte üstleneceği sorumluluklara hazırlanmak üzere yetiştirilen Leonor, resmi törenlerdeki duruşu, yabancı dil bilgisi ve devlet görevlerindeki performansıyla sık sık uluslararası basının gündemine geliyor. Son yıllarda ise kraliyet yaşamının yanı sıra askeri eğitim süreciyle de adından söz ettiriyor.

Tahtın bir numaralı varisi olmasına rağmen Prenses Leonor için ayrıcalıklı bir eğitim programı uygulanmıyor. İspanya'da geleceğin devlet başkanı ve silahlı kuvvetlerin başkomutanı olacak isimlerin geleneksel olarak aldığı askeri eğitimden geçen Leonor, üç kuvvet komutanlığını kapsayan özel programın ikinci etabını Deniz Harp Okulu'nda tamamladı.

Bu süreçte tarihi eğitim gemisi Juan Sebastian de Elcano ile uzun süren okyanus eğitimine de katılan Leonor, Temmuz 2026 itibarıyla deniz kuvvetlerindeki eğitimini tamamlayarak bir üst askeri rütbeye yükseldi. Önümüzdeki dönemde ise program kapsamında Hava Harp Okulu eğitimine başlayacak.

Askeri eğitimin son döneminde Uruguay'da verilen planlı liman molası sırasında çekilen bazı fotoğraflar ise geçtiğimiz günlerde İspanya'da gündem oldu.

Askeri eğitimin son döneminde Uruguay'da verilen planlı liman molası sırasında çekilen bazı fotoğraflar ise geçtiğimiz günlerde İspanya'da gündem oldu.

Basına yansıyan karelerde Prenses Leonor'un deniz harp okulundan sınıf arkadaşlarıyla birlikte deniz kenarında vakit geçirdiği görüldü.

Fotoğrafların yayımlanmasının ardından sosyal medyada kısa süreli bir tartışma yaşanırken, bazı magazin hesaplarında görüntülerde yer alan erkek öğrencilerden birinin prensesin sevgilisi olduğu yönünde iddialar ortaya atıldı. Ancak daha sonra İspanyol basınında yer alan bilgilerde, fotoğraftaki kişilerin tamamının Leonor'un aynı eğitim programındaki resmi dönem arkadaşları olduğu aktarıldı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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