Geleceğin Kraliçesi Prenses Leonor'un Erkek Arkadaşlarıyla Görüntüleri Ülkeyi Ayağa Kaldırdı!

Henüz genç yaşına rağmen bir gün İspanya tahtına çıkması beklenen Leonor, yalnızca kraliyet görevleriyle değil, eğitim hayatı ve disiplinli yaşamıyla da dikkat çekiyor.

Çocukluğundan bu yana gelecekte üstleneceği sorumluluklara hazırlanmak üzere yetiştirilen Leonor, resmi törenlerdeki duruşu, yabancı dil bilgisi ve devlet görevlerindeki performansıyla sık sık uluslararası basının gündemine geliyor. Son yıllarda ise kraliyet yaşamının yanı sıra askeri eğitim süreciyle de adından söz ettiriyor.

Tahtın bir numaralı varisi olmasına rağmen Prenses Leonor için ayrıcalıklı bir eğitim programı uygulanmıyor. İspanya'da geleceğin devlet başkanı ve silahlı kuvvetlerin başkomutanı olacak isimlerin geleneksel olarak aldığı askeri eğitimden geçen Leonor, üç kuvvet komutanlığını kapsayan özel programın ikinci etabını Deniz Harp Okulu'nda tamamladı.

Bu süreçte tarihi eğitim gemisi Juan Sebastian de Elcano ile uzun süren okyanus eğitimine de katılan Leonor, Temmuz 2026 itibarıyla deniz kuvvetlerindeki eğitimini tamamlayarak bir üst askeri rütbeye yükseldi. Önümüzdeki dönemde ise program kapsamında Hava Harp Okulu eğitimine başlayacak.