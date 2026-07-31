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Ali Biçim'in Sevgilisi Şazer Altındoğan'dan Photoshop İddialarına Dikkat Çeken Hamle!

Ali Biçim'in Sevgilisi Şazer Altındoğan'dan Photoshop İddialarına Dikkat Çeken Hamle!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
31.07.2026 - 13:11
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Sosyal medya fenomeni Şazer Altındoğan, son günlerde Ali Biçim'le çıktığı Bodrum tatilinde objektiflere yansıyan görüntüler nedeniyle gündemden düşmüyor. Paparazzi karelerinin ardından sosyal medyada hakkında yapılan 'photoshop' ve 'filtre' yorumları kısa sürede çığ gibi büyürken, Şazer Altındoğan'ın verdiği yanıt dikkat çekmişti. Şimdi ise tartışmalara noktayı koymak istercesine peş peşe video ve fotoğraf paylaşan Altındoğan, paylaşımlarının teknik bilgilerini de takipçileriyle paylaşarak iddialara dolaylı bir yanıt verdi.

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Sosyal medya içerikleriyle geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Şazer Altındoğan, son dönemde yalnızca paylaşımlarıyla değil, Ali Biçim'le yaşadığı ilişkiyle de magazin gündeminin yakından takip edilen isimlerinden biri haline geldi.

Sosyal medya içerikleriyle geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Şazer Altındoğan, son dönemde yalnızca paylaşımlarıyla değil, Ali Biçim'le yaşadığı ilişkiyle de magazin gündeminin yakından takip edilen isimlerinden biri haline geldi.

Uzun süredir birlikte olan çift, ilişkilerini göz önünde yaşamaktan çekinmezken yaptıkları romantik paylaşımlar ve birlikte çıktıkları tatillerle sık sık gündeme geliyor. Özellikle son aylarda evlilik iddialarıyla da konuşulan ikili, takipçilerinin en çok merak ettiği fenomen çiftler arasında gösteriliyor.

Şazer Altındoğan ise sosyal medya hesabında çoğunlukla moda, seyahat ve günlük yaşam içerikleri paylaşan bir dijital içerik üreticisi olarak tanınıyor. Instagram'da paylaştığı estetik kareler ve yaşam tarzı içerikleriyle dikkat çeken fenomen, bu kez ise güzelliği ya da kombinleriyle değil, Bodrum tatilinde objektiflere yansıyan görüntüleri nedeniyle sosyal medyada başlayan tartışmalarla gündeme geldi.

Ali Biçim ve Şazer Altındoğan, geçtiğimiz günlerde Bodrum Cennet Koyu'nda tatil yaparken magazin muhabirlerinin objektifine takıldı.

Paparazziler tarafından çekilen doğal karelerle, Şazer Altındoğan'ın kendi sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflar birçok kullanıcı tarafından yan yana getirildi.

Paparazziler tarafından çekilen doğal karelerle, Şazer Altındoğan'ın kendi sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflar birçok kullanıcı tarafından yan yana getirildi.

Özellikle X'te başlayan karşılaştırmaların ardından fenomen isim hakkında 'fazla filtre kullanıyor', 'fotoğraflarında oynama var' ve 'Instagram ile gerçek hayat arasında büyük fark var' şeklinde çok sayıda yorum yapıldı.

Kısa sürede binlerce paylaşım alan tartışma, magazin hesaplarının da gündemine taşındı. Kullanıcılar sosyal medyada kullanılan filtreler ve düzenlemeler üzerinden eleştirilerde bulundu.

Kendisine yöneltilen yorumları görmezden gelmek yerine mizahi bir dille cevap vermeyi tercih eden Şazer Altındoğan, kendisine gelen sert bir mesajı Instagram hikayesinde paylaşarak dikkat çeken bir çıkış yaptı.

Paylaştığı hikayeye,

'Özür dilerim... Hep o magazindeki gibi görünmeye çalışacağım, kusura bakmayın lütfen.'

notunu ekleyen fenomen isim, kendisini hedef alan yorumlara cevap verdi.

Şazer Altındoğan, bununla da yetinmedi. Tartışmalar devam ederken sosyal medya hesabından peş peşe video ve hareketli fotoğraflar paylaşan fenomen isim, paylaşımlarında herhangi bir oynama olmadığını ima etti.

Şazer Altındoğan doğrudan 'photoshop yapmıyorum' demese de, paylaştığı video kayıtları, hareketli kareler ve teknik bilgilerle kendisi hakkında ortaya atılan iddiaları kendi yöntemleriyle yalanlamayı tercih etti.

Bunun yanında, paylaştığı fotoğrafların bilgi (EXIF) ekranını da takipçileriyle paylaşarak fotoğrafların hangi cihazla çekildiğini ve teknik bilgilerini gösterdi.

Bunun yanında, paylaştığı fotoğrafların bilgi (EXIF) ekranını da takipçileriyle paylaşarak fotoğrafların hangi cihazla çekildiğini ve teknik bilgilerini gösterdi.

Bu hamle, sosyal medyada dile getirilen 'yoğun photoshop' iddialarına dolaylı bir yanıt olarak yorumlandı.

IPhone 14 terbiyesizliği… Nolur kusura bakmayın.” notunu düştü.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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