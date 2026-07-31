Ali Biçim'in Sevgilisi Şazer Altındoğan'dan Photoshop İddialarına Dikkat Çeken Hamle!

Uzun süredir birlikte olan çift, ilişkilerini göz önünde yaşamaktan çekinmezken yaptıkları romantik paylaşımlar ve birlikte çıktıkları tatillerle sık sık gündeme geliyor. Özellikle son aylarda evlilik iddialarıyla da konuşulan ikili, takipçilerinin en çok merak ettiği fenomen çiftler arasında gösteriliyor.

Şazer Altındoğan ise sosyal medya hesabında çoğunlukla moda, seyahat ve günlük yaşam içerikleri paylaşan bir dijital içerik üreticisi olarak tanınıyor. Instagram'da paylaştığı estetik kareler ve yaşam tarzı içerikleriyle dikkat çeken fenomen, bu kez ise güzelliği ya da kombinleriyle değil, Bodrum tatilinde objektiflere yansıyan görüntüleri nedeniyle sosyal medyada başlayan tartışmalarla gündeme geldi.

Ali Biçim ve Şazer Altındoğan, geçtiğimiz günlerde Bodrum Cennet Koyu'nda tatil yaparken magazin muhabirlerinin objektifine takıldı.