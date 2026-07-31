Ali Biçim'in Sevgilisi Şazer Altındoğan'dan Photoshop İddialarına Dikkat Çeken Hamle!
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Sosyal medya fenomeni Şazer Altındoğan, son günlerde Ali Biçim'le çıktığı Bodrum tatilinde objektiflere yansıyan görüntüler nedeniyle gündemden düşmüyor. Paparazzi karelerinin ardından sosyal medyada hakkında yapılan 'photoshop' ve 'filtre' yorumları kısa sürede çığ gibi büyürken, Şazer Altındoğan'ın verdiği yanıt dikkat çekmişti. Şimdi ise tartışmalara noktayı koymak istercesine peş peşe video ve fotoğraf paylaşan Altındoğan, paylaşımlarının teknik bilgilerini de takipçileriyle paylaşarak iddialara dolaylı bir yanıt verdi.
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Sosyal medya içerikleriyle geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Şazer Altındoğan, son dönemde yalnızca paylaşımlarıyla değil, Ali Biçim'le yaşadığı ilişkiyle de magazin gündeminin yakından takip edilen isimlerinden biri haline geldi.
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Paparazziler tarafından çekilen doğal karelerle, Şazer Altındoğan'ın kendi sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflar birçok kullanıcı tarafından yan yana getirildi.
Şazer Altındoğan, bununla da yetinmedi. Tartışmalar devam ederken sosyal medya hesabından peş peşe video ve hareketli fotoğraflar paylaşan fenomen isim, paylaşımlarında herhangi bir oynama olmadığını ima etti.
Bunun yanında, paylaştığı fotoğrafların bilgi (EXIF) ekranını da takipçileriyle paylaşarak fotoğrafların hangi cihazla çekildiğini ve teknik bilgilerini gösterdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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