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Yayaya Yol Vermedi, Yeni Aldığı Ehliyet İptal Oldu

Yayaya Yol Vermedi, Yeni Aldığı Ehliyet İptal Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
31.07.2026 - 13:35
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Otomobil ehliyetini almanın sevincini yaşayan bir aday sürücü, direksiyon başındaki ilk gününde yaptığı kural ihlali nedeniyle büyük bir şok yaşadı. Yaya geçidinde yayaya yol vermediği belirlenen sürücüye para cezası kesilirken, ceza puanı sınırını aşması nedeniyle ehliyeti de aynı gün iptal edildi.

Kaynak: İHA

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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde gerçekleştirilen trafik denetiminde, otomobil ehliyetini kısa süre önce alan bir sürücünün sevinci uzun sürmedi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde gerçekleştirilen trafik denetiminde, otomobil ehliyetini kısa süre önce alan bir sürücünün sevinci uzun sürmedi.

Yaya geçidinde yayaya öncelik vermediği belirlenen aday sürücünün ehliyeti, aldığı cezanın ardından iptal edildi.

Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetim sırasında yaya geçidinde bekleyen yayaya geçiş hakkı tanımadığı tespit edilen Poyraz S.'nin kullandığı araç durduruldu.

Yapılan kontrollerde sürücünün kısa süre önce otomobil ehliyeti aldığı ve "aday sürücü" statüsünde olduğu belirlendi.

Yapılan kontrollerde sürücünün kısa süre önce otomobil ehliyeti aldığı ve "aday sürücü" statüsünde olduğu belirlendi.

Trafik ekipleri, yayaya yol vermediği gerekçesiyle sürücüye 5 bin 662 TL idari para cezası kesti.

İncelemelerde Poyraz S.'nin daha önce motosiklet ehliyetine sahip olduğu ve geçmişte aldığı trafik cezaları nedeniyle ceza puanının 25'e kadar düştüğü de ortaya çıktı. Son cezanın da eklenmesiyle birlikte ceza puanı sınırını aşan aday sürücünün ehliyeti mevzuat gereği iptal edildi.

Ehliyetini yeni alan sürücü, ilk otomobil ehliyetini aldığı gün yaşadığı trafik ihlali nedeniyle sürücü belgesini de aynı gün kaybetmiş oldu.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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