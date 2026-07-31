Yayaya Yol Vermedi, Yeni Aldığı Ehliyet İptal Oldu
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Otomobil ehliyetini almanın sevincini yaşayan bir aday sürücü, direksiyon başındaki ilk gününde yaptığı kural ihlali nedeniyle büyük bir şok yaşadı. Yaya geçidinde yayaya yol vermediği belirlenen sürücüye para cezası kesilirken, ceza puanı sınırını aşması nedeniyle ehliyeti de aynı gün iptal edildi.
Kaynak: İHA
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde gerçekleştirilen trafik denetiminde, otomobil ehliyetini kısa süre önce alan bir sürücünün sevinci uzun sürmedi.
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Yapılan kontrollerde sürücünün kısa süre önce otomobil ehliyeti aldığı ve "aday sürücü" statüsünde olduğu belirlendi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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