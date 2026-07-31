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Temizlik Uzmanları Kapı Önlerine 'Sirke Sıkın' Çağrısı Yaptı: Evin Baş Belalarından Kurtarıyor

Temizlik Uzmanları Kapı Önlerine 'Sirke Sıkın' Çağrısı Yaptı: Evin Baş Belalarından Kurtarıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
31.07.2026 - 14:25
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Evlerde kimyasal böcek ilaçlarına alternatif arayan kişilerin sosyal medyada başlattığı kapı eşiklerine beyaz sirke sıkma yöntemi, konunun uzmanları tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle Latin Amerika medyasında geniş yer bulan ve kısa sürede küresel çapta bir akıma dönüşen bu uygulama, kötü kokuları gidermek, evlerin enerjisini tazelemek ve haşereleri uzak tutmak amacıyla yaygın şekilde tercih ediliyor. Ancak elde edilen teknik veriler, söz konusu yöntemin sınırlarına ve kullanım esnasında dikkat edilmesi gereken hayati uyarılara işaret ediyor.

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Kaynak: https://todayshomeowner.com/pest-cont...
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Asetik asit böceklerin feromon iletişimini keserek geçici bir koruma kalkanı oluşturuyor.

Asetik asit böceklerin feromon iletişimini keserek geçici bir koruma kalkanı oluşturuyor.

Bünyesinde yüzde 5 ila 8 oranında asetik asit bulunduran beyaz sirke, haşerelerin alan belirlemede kullandığı koku izlerini tamamen ortadan kaldırıyor. Yüzeylere püskürtüldüğünde karıncaların yön bulmasını zorlaştırırken, örümcek ve sivrisinek gibi canlıları da ortamdan uzak tutuyor. Genellikle eşit oranlarda su ve sirke karışımıyla kapı eşikleri ile pencere kenarlarına uygulanan bu pratik yöntem, buharlaşma süresine bağlı kalacak şekilde sadece 30 ile 120 dakika arasında sınırlı bir koruma sunabiliyor.

Yanlış sirke türü kullanımı ve hatalı temizlik karışımları ev içinde ciddi riskler barındırıyor.

Yanlış sirke türü kullanımı ve hatalı temizlik karışımları ev içinde ciddi riskler barındırıyor.

Uygulamada tercih edilen sirke çeşidi, elde edilecek nihai sonucu doğrudan etkiliyor. Elma sirkesi ve bulaşık deterjanı karışımı meyve sinekleri için etkili bir tuzak işlevi görürken, ortaya çıkan tatlı ve fermente koku yaprak biti ile mantar sineklerini alana çekebiliyor. Asidik yapısı sebebiyle mermer ve ahşap yüzeylerde aşınmaya yol açan sirke, çamaşır suyu veya klor içeren temizlik maddeleriyle karıştırıldığında ise hayati tehlike oluşturan zehirli gazların açığa çıkmasına neden oluyor.

Uluslararası yetkili kurumlar beyaz sirkeyi resmi bir haşere engelleyici olarak kabul etmiyor.

Uluslararası yetkili kurumlar beyaz sirkeyi resmi bir haşere engelleyici olarak kabul etmiyor.

Çevre dostu bir seçenek görünümü çizmesine rağmen, beyaz sirke ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) veya Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi uluslararası kurumların onaylı pestisit listelerinde yer almıyor. Entegre haşere yönetimi uzmanları, sirkenin tek başına kesin bir çözüm getirmediğini, ortam hijyeni, nem denetimi ve fiziki engellerle desteklenen katmanlı bir mücadele stratejisinin esas alınması gerektiğini önemle vurguluyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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