Temizlik Uzmanları Kapı Önlerine 'Sirke Sıkın' Çağrısı Yaptı: Evin Baş Belalarından Kurtarıyor

Evlerde kimyasal böcek ilaçlarına alternatif arayan kişilerin sosyal medyada başlattığı kapı eşiklerine beyaz sirke sıkma yöntemi, konunun uzmanları tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle Latin Amerika medyasında geniş yer bulan ve kısa sürede küresel çapta bir akıma dönüşen bu uygulama, kötü kokuları gidermek, evlerin enerjisini tazelemek ve haşereleri uzak tutmak amacıyla yaygın şekilde tercih ediliyor. Ancak elde edilen teknik veriler, söz konusu yöntemin sınırlarına ve kullanım esnasında dikkat edilmesi gereken hayati uyarılara işaret ediyor.

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