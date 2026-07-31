Temizlik Uzmanları Kapı Önlerine 'Sirke Sıkın' Çağrısı Yaptı: Evin Baş Belalarından Kurtarıyor
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Kaynak: https://todayshomeowner.com/pest-cont...
Evlerde kimyasal böcek ilaçlarına alternatif arayan kişilerin sosyal medyada başlattığı kapı eşiklerine beyaz sirke sıkma yöntemi, konunun uzmanları tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle Latin Amerika medyasında geniş yer bulan ve kısa sürede küresel çapta bir akıma dönüşen bu uygulama, kötü kokuları gidermek, evlerin enerjisini tazelemek ve haşereleri uzak tutmak amacıyla yaygın şekilde tercih ediliyor. Ancak elde edilen teknik veriler, söz konusu yöntemin sınırlarına ve kullanım esnasında dikkat edilmesi gereken hayati uyarılara işaret ediyor.
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Asetik asit böceklerin feromon iletişimini keserek geçici bir koruma kalkanı oluşturuyor.
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Yanlış sirke türü kullanımı ve hatalı temizlik karışımları ev içinde ciddi riskler barındırıyor.
Uluslararası yetkili kurumlar beyaz sirkeyi resmi bir haşere engelleyici olarak kabul etmiyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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