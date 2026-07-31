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Gittiği Her Yerden Topladığı Taşlarla Saray Yaptı: 33 Yılını Harcadı, Picasso'yu Bile Büyüledi

Gittiği Her Yerden Topladığı Taşlarla Saray Yaptı: 33 Yılını Harcadı, Picasso'yu Bile Büyüledi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
31.07.2026 - 14:51
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Fransa’da hiçbir mimarlık eğitimi almayan bir postacının 33 yıl boyunca taş toplayarak tek başına inşa ettiği 'İdeal Saray', günümüzde her yıl yüz binlerce turisti ağırlayan resmi bir anıt yapıya dönüştü. Ferdinand Cheval isimli postacının 1879 ile 1912 yılları arasında mesai sonrası topladığı materyallerle yükselttiği eser, ülkenin en çok ziyaret edilen koruma altındaki simge yapıları arasında bulunuyor.

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Kaynak: https://www.radioclassique.fr/histoir...
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Postacılık Görevi Sırasında Başlayan İnşa Süreci Uzun Yıllar Boyunca Kararlılıkla Sürdürüldü

Postacılık Görevi Sırasında Başlayan İnşa Süreci Uzun Yıllar Boyunca Kararlılıkla Sürdürüldü

1879 yılında posta dağıtımı esnasında ayağının takıldığı ilginç biçimli kireç taşından ilham alan Cheval, tam 33 yıl boyunca her gün topladığı malzemeleri önce ceplerinde, ardından sepet ve efsanevi el arabasıyla taşıdı. Gündüz vakti günde yaklaşık 30 kilometrelik mektup dağıtım mesaisinin tamamlanmasının ardından geceleri gaz lambası ışığında çalışan azimli postacı; sadece taş, kireç, harç ve tel kullanarak yapıyı 1912 yılında tamamlamayı başardı. Toplam 10 bin gün ve 93 bin saatlik yoğun çalışma sonucunda ortaya çıkan kompleks, tek bir insanın azmini gözler önüne seriyor.

Farklı Kültürlerin Mimari Unsurları Dağıtılan Kartpostalların İlhamıyla Tek Bir Yapıda Buluştu

Farklı Kültürlerin Mimari Unsurları Dağıtılan Kartpostalların İlhamıyla Tek Bir Yapıda Buluştu

Cheval’in mesleği gereği dağıttığı kartpostallar ile dönemin dergilerindeki görsellerden esinlenerek tasarladığı yapı, Hindu tapınakları, Orta Çağ kaleleri, İsviçre dağ evleri ve Doğu mimarisinin belirgin çizgilerini bünyesinde barındırıyor. Dış cephelerinde mitolojik yaratıklar, hayvan heykelleri ile çeşitli dekoratif figürlerin yer aldığı eser, ilerleyen yıllarda Pablo Picasso ve André Breton gibi dünyaca ünlü sürrealist sanatçıların da takdirini kazanmayı başardı.

Vefatının Ardından Resmi Koruma Altına Alınan Kompleks Uluslararası Bir Turizm Merkezine Dönüştü

Vefatının Ardından Resmi Koruma Altına Alınan Kompleks Uluslararası Bir Turizm Merkezine Dönüştü

Sarayın içine defnedilme talebi resmi makamlarca mevzuat gereği reddedilen Cheval, 74 yaşında yerel mezarlıkta kendisi için 'Sessizliğin ve Sonsuz Dinlenmenin Mezarı' adını verdiği benzer üslupta bir anıt mezar inşa etmeye başladı ve 1924 yılındaki vefatına kadar çalışmalarını sürdürdü. 1969 yılında Kültür Bakanlığı tarafından tarihi eser ilan edilen ve günümüzde 'İdeal Saray' adıyla Fransa’nın ulusal anıt statüsünde bulunan kompleks, her yıl dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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