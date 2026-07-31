Gittiği Her Yerden Topladığı Taşlarla Saray Yaptı: 33 Yılını Harcadı, Picasso'yu Bile Büyüledi

Sarayın içine defnedilme talebi resmi makamlarca mevzuat gereği reddedilen Cheval, 74 yaşında yerel mezarlıkta kendisi için 'Sessizliğin ve Sonsuz Dinlenmenin Mezarı' adını verdiği benzer üslupta bir anıt mezar inşa etmeye başladı ve 1924 yılındaki vefatına kadar çalışmalarını sürdürdü. 1969 yılında Kültür Bakanlığı tarafından tarihi eser ilan edilen ve günümüzde 'İdeal Saray' adıyla Fransa’nın ulusal anıt statüsünde bulunan kompleks, her yıl dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.