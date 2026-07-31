Gittiği Her Yerden Topladığı Taşlarla Saray Yaptı: 33 Yılını Harcadı, Picasso'yu Bile Büyüledi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://www.radioclassique.fr/histoir...
Fransa’da hiçbir mimarlık eğitimi almayan bir postacının 33 yıl boyunca taş toplayarak tek başına inşa ettiği 'İdeal Saray', günümüzde her yıl yüz binlerce turisti ağırlayan resmi bir anıt yapıya dönüştü. Ferdinand Cheval isimli postacının 1879 ile 1912 yılları arasında mesai sonrası topladığı materyallerle yükselttiği eser, ülkenin en çok ziyaret edilen koruma altındaki simge yapıları arasında bulunuyor.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Postacılık Görevi Sırasında Başlayan İnşa Süreci Uzun Yıllar Boyunca Kararlılıkla Sürdürüldü
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Farklı Kültürlerin Mimari Unsurları Dağıtılan Kartpostalların İlhamıyla Tek Bir Yapıda Buluştu
Vefatının Ardından Resmi Koruma Altına Alınan Kompleks Uluslararası Bir Turizm Merkezine Dönüştü
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın