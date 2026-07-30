Psikologlar Açıkladı: Odaları Her Zaman Dağınık Olan Kişilerin Ortak Noktası
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Kaynak: https://as.com/actualidad/ciencia/los...
Odanızın durumu, sadece kişisel bir düzen tercihi mi yoksa zihninizin derinliklerindeki süreçlerin bir yansıması mı? Birçok insan dış dünyada oldukça planlı ve organize bir profil çizerken, eve geldiğinde eşyalarını derleyip toplamaktan aciz kalabilir. Yatağın üzerine atılmış kıyafetler veya masada biriken nesneler ilk bakışta basit bir üşengeçlik gibi görünse de psikologlar bu durumun karakterimiz ve ruh halimiz hakkında önemli ipuçları taşıdığını belirtiyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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