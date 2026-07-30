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Yaşam
Psikologlar Açıkladı: Odaları Her Zaman Dağınık Olan Kişilerin Ortak Noktası

Psikologlar Açıkladı: Odaları Her Zaman Dağınık Olan Kişilerin Ortak Noktası

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
30.07.2026 - 21:50
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Odanızın durumu, sadece kişisel bir düzen tercihi mi yoksa zihninizin derinliklerindeki süreçlerin bir yansıması mı? Birçok insan dış dünyada oldukça planlı ve organize bir profil çizerken, eve geldiğinde eşyalarını derleyip toplamaktan aciz kalabilir. Yatağın üzerine atılmış kıyafetler veya masada biriken nesneler ilk bakışta basit bir üşengeçlik gibi görünse de psikologlar bu durumun karakterimiz ve ruh halimiz hakkında önemli ipuçları taşıdığını belirtiyor.

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Kaynak: https://as.com/actualidad/ciencia/los...
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Düzen, Sorumluluk ve Zihinsel Kontrol

Düzen, Sorumluluk ve Zihinsel Kontrol

Kanadalı psikolog Jordan Peterson, yatak odasındaki karmaşanın kişisel sorumlulukları yönetme ve bir rutin oluşturma konusundaki zorlukları simgelediğini vurguluyor. Peterson, hayatında zor bir dönemden geçenlerin ilk olarak odalarını toplamakla işe başlamalarını öneriyor. Zira çevreye düzen getirmek zihinsel kontrolü yeniden kazanmanın ilk adımı olabiliyor. Benzer şekilde araştırmacı Sam D. Gosling de temiz ve derli toplu alanların, genellikle sorumluluk bilinci yüksek ve odaklanma becerisi gelişmiş bireylere ait olduğunu ifade ediyor.

Düzensizliğin Yaratıcı Yüzü

Düzensizliğin Yaratıcı Yüzü

Diğer taraftan, dağınık bir odaya sahip olmanın şaşırtıcı avantajları da mevcut. Araştırmacı Kathleen Vohs tarafından yürütülen çalışmalar, düzensiz ortamların insanları kalıpların dışına çıkmaya teşvik ettiğini ve yeni fikirlerin doğuşunu beslediğini gösteriyor. Kusursuzca toplanmış odalarda yaşayanlar geleneksel kararlar almaya meyilliyken, dağınıklıkla iç içe olan bireylerin daha özgün ve yaratıcı çözümler ürettiği gözlemleniyor.

Ani Değişimlere Dikkate Edin

Ani Değişimlere Dikkate Edin

Uzmanlar ev düzenindeki ani ve radikal değişimlere karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlatıyor. Normalde oldukça düzenli bir insanın aniden çevresini ihmal etmeye başlaması, arka planda yatan psikolojik bir sorunun işareti olabilir. Psikoloji uzmanı Kendra Cherry, depresyon gibi durumların kişiyi en basit ev işlerini dahi yapamayacak kadar tükenmiş hissettirebileceğini belirtiyor. Kendi başınıza çözmekte zorlandığınız bir süreçten geçiyorsanız, uzman bir psikologdan profesyonel destek almaktan çekinmemelisiniz.

Kısacası odamızın hali, sorumluluklarımızdan yaratıcılığımıza, günlük rutinimizi sürdürme becerimizden ruhsal dengemize kadar karakterimizin pek çok farklı boyutunu aynalayan sessiz bir anlatıcıdır.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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