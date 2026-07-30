Nehirde Sular Çekilince 80 Yıldır Saklı Kalan Nazi Donanması Tek Tek Ortaya Çıktı

Su altındaki engeller nedeniyle ticari yük taşımacılığında yaşanan aksamalar, Sırbistan ekonomisinde her yıl milyonlarca euroluk kayba yol açıyor. Bu zararın önüne geçilmesi amacıyla EIB, navigasyonu en çok aksatan 21 enkazın temizlenmesi sürecine 16 milyon euroluk hibe desteği sağlıyor. 2028 yılına kadar tamamlanması öngörülen bu geniş kapsamlı operasyon, nehir güvenliğini tesis etmenin yanı sıra Batı Balkan Ekonomi ve Yatırım Planı doğrultusunda taşımacılık yükünü kara yolundan nehir yollarına kaydırmayı amaçlıyor.