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Nehirde Sular Çekilince 80 Yıldır Saklı Kalan Nazi Donanması Tek Tek Ortaya Çıktı

Nehirde Sular Çekilince 80 Yıldır Saklı Kalan Nazi Donanması Tek Tek Ortaya Çıktı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
30.07.2026 - 21:20
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Tuna Nehri'nde su seviyelerinin kritik düzeye gerilemesi, İkinci Dünya Savaşı döneminden kalan askeri kalıntıları yeniden gündeme taşıdı. Sırbistan’ın Prahovo kenti yakınlarında nehir yatağı çekildikçe, 1944 yılında bizzat mürettebatları tarafından batırılan Alman savaş gemilerinin enkazları su yüzeyine çıkıyor. Bölgede etkisini artıran sıcak hava dalgaları ve kuraklık ise bu tarihi kalıntıları dönemsel bir görsel unsur olmaktan çıkarıp uluslararası nehir taşımacılığını aksatan ciddi bir soruna dönüştürüyor.

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Kaynak: https://tr.euronews.com/kultur/2026/0...
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Nazi Donanması Kızıl Ordu'nun İlerlemesini Durdurmak Amacıyla Gemilerini Tuna'da Batırdı

Nazi Donanması Kızıl Ordu'nun İlerlemesini Durdurmak Amacıyla Gemilerini Tuna'da Batırdı

Nehir tabanındaki enkazların varlığı, 80 yılı aşkın bir süre önce uygulanan askeri bir stratejiye dayanıyor. 1944 sonbaharında Wehrmacht birlikleri, yaklaşan Kızıl Ordu karşısında geri çekilirken Nazi yönetiminin verdigi kesin emir doğrultusunda hareket etti. Düşman eline kullanılabilecek hiçbir askeri malzemenin geçmemesi amacıyla hareket eden Kriegsmarine filoları, gemilerini Tuna’nın sularına gömme yolunu seçti. Nehir trafiğini tıkayarak Sovyet ordusunun kuzeye doğru ilerleyişini engellemeyi hedefleyen bu barikat, etkisini onlarca yıl sonra dahi hissettirmeyi sürdürüyor.

Patlamamış Mühimmat Taşıyan Enkazları Sudan Çıkarma Çalışmaları Yüksek Risk Barındırıyor

Patlamamış Mühimmat Taşıyan Enkazları Sudan Çıkarma Çalışmaları Yüksek Risk Barındırıyor

Temizlik operasyonları öncesinde nehir tabanında vurulmuş yük gemileri, römorkörler ve mavnalardan oluşan yaklaşık 200 deniz aracının bulunduğu kaydediliyor. İçlerinde hala canlı mühimmat barındıran bu silahlı teknelerin sudan çıkarılması, ekipler açısından büyük tehlike arz ediyor. Avrupa Birliği’nin Batı Balkan Yatırım Çerçevesi (WBIF) ve Avrupa Yatırım Bankası (EIB) desteğiyle yürütülen projede uzman dalgıçlar ile yüksek güçlü pompalar görev yapıyor. Çamurdan arındırılan gemiler halatlarla karaya çekilirken, çıkarılması mümkün görünmeyen devasa parçalar nehir yatağında daha derine gömülüyor.

Temizlik Operasyonunun 2028 Yılına Kadar Tamamlanarak Nehir Taşımacılığının Güçlendirilmesi Hedefleniyor

Temizlik Operasyonunun 2028 Yılına Kadar Tamamlanarak Nehir Taşımacılığının Güçlendirilmesi Hedefleniyor

Su altındaki engeller nedeniyle ticari yük taşımacılığında yaşanan aksamalar, Sırbistan ekonomisinde her yıl milyonlarca euroluk kayba yol açıyor. Bu zararın önüne geçilmesi amacıyla EIB, navigasyonu en çok aksatan 21 enkazın temizlenmesi sürecine 16 milyon euroluk hibe desteği sağlıyor. 2028 yılına kadar tamamlanması öngörülen bu geniş kapsamlı operasyon, nehir güvenliğini tesis etmenin yanı sıra Batı Balkan Ekonomi ve Yatırım Planı doğrultusunda taşımacılık yükünü kara yolundan nehir yollarına kaydırmayı amaçlıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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