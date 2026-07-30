Nehirde Sular Çekilince 80 Yıldır Saklı Kalan Nazi Donanması Tek Tek Ortaya Çıktı
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Kaynak: https://tr.euronews.com/kultur/2026/0...
Tuna Nehri'nde su seviyelerinin kritik düzeye gerilemesi, İkinci Dünya Savaşı döneminden kalan askeri kalıntıları yeniden gündeme taşıdı. Sırbistan’ın Prahovo kenti yakınlarında nehir yatağı çekildikçe, 1944 yılında bizzat mürettebatları tarafından batırılan Alman savaş gemilerinin enkazları su yüzeyine çıkıyor. Bölgede etkisini artıran sıcak hava dalgaları ve kuraklık ise bu tarihi kalıntıları dönemsel bir görsel unsur olmaktan çıkarıp uluslararası nehir taşımacılığını aksatan ciddi bir soruna dönüştürüyor.
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Nazi Donanması Kızıl Ordu'nun İlerlemesini Durdurmak Amacıyla Gemilerini Tuna'da Batırdı
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Patlamamış Mühimmat Taşıyan Enkazları Sudan Çıkarma Çalışmaları Yüksek Risk Barındırıyor
Temizlik Operasyonunun 2028 Yılına Kadar Tamamlanarak Nehir Taşımacılığının Güçlendirilmesi Hedefleniyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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