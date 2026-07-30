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Çölün Ortasında İmkansız Başardılar: Sadece 5 Yılda 159 Milyon Ağaç Diktiler

Çölün Ortasında İmkansız Başardılar: Sadece 5 Yılda 159 Milyon Ağaç Diktiler

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
30.07.2026 - 20:16
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Suudi Arabistan, 2021 yılında başlattığı Suudi Yeşil Girişimi bünyesinde yürüttüğü çevre projelerinde dikkat çeken bir başarıya imza attı. Çölleşmeyle mücadele vizyonu doğrultusunda bugüne kadar 159 milyondan fazla ağaç dikimi gerçekleştiren ülke, 1 milyon hektarlık bozulmuş araziyi başarıyla ıslah etti. Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi temsilcileri, elde edilen bu sonucun kurak coğrafyalarda geniş ölçekli doğa yenileme çalışmalarının mümkün olduğunu kanıtladığını kaydetti.

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Kaynak

Kaynak: https://ua.news/en/world/saudivska-ar...
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Planlanan Hedeflere Beklenenden Çok Daha Hızlı Ulaşıldı

Planlanan Hedeflere Beklenenden Çok Daha Hızlı Ulaşıldı

Ülkenin 'Vision 2030' kalkınma stratejisi kapsamında sürdürülen çalışmalarda, 2024 yılında 250 bin hektar seviyesinde bulunan ıslah edilmiş alan miktarı, kamu ve özel sektör iş birliği sayesinde kısa sürede 1 milyon hektarın üzerine çıkarıldı. Bu gelişme, toplamda 40 milyon hektar alanı kurtarma ve 10 milyar ağaç dikme nihai hedefinin ilk büyük aşamasını oluşturdu. Yetkililer, 2030 yılına kadar ıslah edilen toplam alanı 2,5 milyon hektara ulaştırmayı planladıklarını bildirdi.

Kuraklıkla Mücadelede Sürdürülebilir Sulama Yöntemleri Kullanıldı

Kuraklıkla Mücadelede Sürdürülebilir Sulama Yöntemleri Kullanıldı

Aşırı sıcaklar ile kurak dönemlerde yeni dikilen fidanların korunması amacıyla yenilikçi altyapı çözümleri devreye alındı. Tatlı su kaynaklarını korumak adına sulama süreçlerinde arıtılmış atık su, yağmur suyu toplama sistemleri ve baraj sularından yararlanıldı. Saha uygulamalarında otoyol güzergahlarının yeşillendirilmesi, mera ıslahı ve başkent Riyad başta olmak üzere büyük şehirlerde geniş çaplı kentsel park projeleri öne çıktı.

Elde Edilen Deneyimler Uluslararası Kamuoyu ile Paylaşılacak

Elde Edilen Deneyimler Uluslararası Kamuoyu ile Paylaşılacak

Suudi Yeşil Girişimi, yalnızca ağaçlandırma faaliyetleriyle sınırlı kalmayıp 2030 yılına kadar ülke elektriğinin yarısını yenilenebilir enerjiden sağlama amacını da taşıyor. Aynı zamanda koruma altındaki kara ile deniz alanlarının genişletilmesi hedefleniyor. Suudi Arabistan yönetimi, çölleşmeyle mücadelede elde ettiği saha tecrübelerini ve somut verileri Ağustos 2026'da Moğolistan'da düzenlenecek UNCCD COP17 Zirvesi bünyesinde dünya kamuoyuna sunmayı tasarlıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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