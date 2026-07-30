Çölün Ortasında İmkansız Başardılar: Sadece 5 Yılda 159 Milyon Ağaç Diktiler

Ülkenin 'Vision 2030' kalkınma stratejisi kapsamında sürdürülen çalışmalarda, 2024 yılında 250 bin hektar seviyesinde bulunan ıslah edilmiş alan miktarı, kamu ve özel sektör iş birliği sayesinde kısa sürede 1 milyon hektarın üzerine çıkarıldı. Bu gelişme, toplamda 40 milyon hektar alanı kurtarma ve 10 milyar ağaç dikme nihai hedefinin ilk büyük aşamasını oluşturdu. Yetkililer, 2030 yılına kadar ıslah edilen toplam alanı 2,5 milyon hektara ulaştırmayı planladıklarını bildirdi.