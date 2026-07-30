Çölün Ortasında İmkansız Başardılar: Sadece 5 Yılda 159 Milyon Ağaç Diktiler
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Kaynak: https://ua.news/en/world/saudivska-ar...
Suudi Arabistan, 2021 yılında başlattığı Suudi Yeşil Girişimi bünyesinde yürüttüğü çevre projelerinde dikkat çeken bir başarıya imza attı. Çölleşmeyle mücadele vizyonu doğrultusunda bugüne kadar 159 milyondan fazla ağaç dikimi gerçekleştiren ülke, 1 milyon hektarlık bozulmuş araziyi başarıyla ıslah etti. Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi temsilcileri, elde edilen bu sonucun kurak coğrafyalarda geniş ölçekli doğa yenileme çalışmalarının mümkün olduğunu kanıtladığını kaydetti.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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