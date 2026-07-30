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Barış Arduç, Engin Öztürk ve Can Bonomo'yla Buluşan Kaan Yıldırım'ın Bıyıklı Hali Olay Oldu!

Barış Arduç, Engin Öztürk ve Can Bonomo'yla Buluşan Kaan Yıldırım'ın Bıyıklı Hali Olay Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.07.2026 - 20:26
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Kaan Yıldırım bu kez ne rolüyle ne de özel hayatıyla konuşuldu. Alaçatı'da Barış Arduç, Engin Öztürk ve Can Bonomo'yla bir araya gelen ünlü oyuncunun yeni bıyık stili sosyal medyada dikkat çekti. Alışık olduğumuz sakallı görünümünü geride bırakan Yıldırım'ın imaj değişikliğinin yeni bir proje için mi olduğu ise şimdiden merak konusu oldu

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Son yılların en çok konuşulan oyuncularından Kaan Yıldırım, ekran yolculuğuna 2010'lu yılların başında adım attı.

Son yılların en çok konuşulan oyuncularından Kaan Yıldırım, ekran yolculuğuna 2010'lu yılların başında adım attı.

Geniş kitleler onu ilk olarak Ulan İstanbul dizisiyle tanısa da asıl çıkışını Adı Mutluluk, Kalbim Yangın Yeri, Halka, Hekimoğlu ve Sipahi gibi yapımlarla yaptı. Karizmatik duruşu ve başarılı oyunculuğuyla kısa sürede televizyon dünyasının aranan isimlerinden biri haline gelen Yıldırım, son olarak Eda Ece'yle başrolünü paylaştığı Netflix filmi Sonunda Sen ile izleyici karşısına çıktı. 

Romantik komedi türündeki yapımda sergilediği performansla beğeni toplayan oyuncu, bir yandan da Hazal Subaşı'yla başrolünü paylaştığı HBO Max'in yeni dizisi Kayıp Zaman için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Yıldırım'ın 'Pamir' karakterine hayat verdiği 8 bölümlük dizinin çekimleri ise geçtiğimiz aylarda başlamıştı.

Kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine gelen Kaan Yıldırım, uzun süredir oyuncu Pınar Deniz'le mutlu bir birliktelik yaşıyor. İlk günlerde ilişkileri hakkında ortaya atılan iddialar ve birlikte görüntülenmeleri sosyal medyada uzun süre tartışma konusu olsa da çift, zaman içinde uyumları ve birbirlerine olan destekleriyle magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden biri haline geldi. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, 2024 yılının eylül ayında İtalya'nın başkenti Roma'da sade bir törenle dünyaevine girerek hayranlarını sevindirmişti.

Pınar Deniz, Roma'daki nikâhtan kısa süre önce katıldığı Paris Moda Haftası'nda belirginleşen karnıyla hamilelik iddialarını güçlendirmiş, çift ise çok geçmeden bebek beklediklerini doğrulamıştı.

Pınar Deniz, Roma'daki nikâhtan kısa süre önce katıldığı Paris Moda Haftası'nda belirginleşen karnıyla hamilelik iddialarını güçlendirmiş, çift ise çok geçmeden bebek beklediklerini doğrulamıştı.

Yani Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz evlenirken ilk bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanıyordu. Magazin dünyasının yakından takip ettiği bu süreç boyunca ikili, mutluluklarını büyük ölçüde kendi içlerinde yaşamayı tercih etti.

Çift, 2025 yılının ilk aylarında oğulları Fikret Hakan'ı kucaklarına aldı. Bebeklerine verdikleri isim de uzun süre konuşuldu. Kaan Yıldırım'ın babası Hakan'ın adını yaşatmak istemesi ve aile büyüklerinden gelen 'Fikret' ismini de eklemeleriyle oğullarına Fikret Hakan adını verdikleri öğrenildi. Doğumun ardından zaman zaman oğullarıyla verdikleri aile pozları sosyal medyada büyük ilgi gördü. 

Özellikle Pınar Deniz'in oğlunu kucağına aldığı son kareler, 'annesinin kopyası', 'aynı Pınar' ve 'resmen klonunu doğurmuş' yorumlarıyla sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu.

Kaan Yıldırım bu kez özel hayatıyla değil, Alaçatı'da yakın arkadaşları Barış Arduç, Engin Öztürk ve Can Bonomo ile bir araya geldiği buluşmayla gündeme geldi.

Kaan Yıldırım bu kez özel hayatıyla değil, Alaçatı'da yakın arkadaşları Barış Arduç, Engin Öztürk ve Can Bonomo ile bir araya geldiği buluşmayla gündeme geldi.

Birlikte spor yapan ve objektiflere yansıyan ünlü isimlerin karesi sosyal medyada kısa sürede yayılırken, gözler bu kez Kaan Yıldırım'ın yeni imajına çevrildi.

Yıllardır sakal ve bıyığı birlikte kullanan, daha kirli sakal görünümünü tercih eden oyuncu, bu kez alışılmış tarzının dışına çıktı. Sakallarını tamamen kesen Kaan Yıldırım'ın yalnızca nizami şekilde bıraktığı bıyıkları, hayranlarının dikkatinden kaçmadı. 

Daha önce yalnızca bıyık kullandığı bir imajla pek görmeye alışık olmadığımız oyuncunun bu değişikliği, kısa sürede sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Yeni görünümünün yaklaşan bir proje için mi olduğu yoksa tamamen kişisel bir tercih mi olduğu ise şimdilik bilinmiyor. Kaan Yıldırım'ın bıyıklı hali şimdiden sosyal medyada konuşulmaya başlarken, yorum sırası da takipçilerine kaldı: Sizce Kaan Yıldırım'ın yeni imajı nasıl olmuş?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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