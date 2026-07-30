Barış Arduç, Engin Öztürk ve Can Bonomo'yla Buluşan Kaan Yıldırım'ın Bıyıklı Hali Olay Oldu!

Geniş kitleler onu ilk olarak Ulan İstanbul dizisiyle tanısa da asıl çıkışını Adı Mutluluk, Kalbim Yangın Yeri, Halka, Hekimoğlu ve Sipahi gibi yapımlarla yaptı. Karizmatik duruşu ve başarılı oyunculuğuyla kısa sürede televizyon dünyasının aranan isimlerinden biri haline gelen Yıldırım, son olarak Eda Ece'yle başrolünü paylaştığı Netflix filmi Sonunda Sen ile izleyici karşısına çıktı.

Romantik komedi türündeki yapımda sergilediği performansla beğeni toplayan oyuncu, bir yandan da Hazal Subaşı'yla başrolünü paylaştığı HBO Max'in yeni dizisi Kayıp Zaman için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Yıldırım'ın 'Pamir' karakterine hayat verdiği 8 bölümlük dizinin çekimleri ise geçtiğimiz aylarda başlamıştı.

Kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine gelen Kaan Yıldırım, uzun süredir oyuncu Pınar Deniz'le mutlu bir birliktelik yaşıyor. İlk günlerde ilişkileri hakkında ortaya atılan iddialar ve birlikte görüntülenmeleri sosyal medyada uzun süre tartışma konusu olsa da çift, zaman içinde uyumları ve birbirlerine olan destekleriyle magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden biri haline geldi. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, 2024 yılının eylül ayında İtalya'nın başkenti Roma'da sade bir törenle dünyaevine girerek hayranlarını sevindirmişti.