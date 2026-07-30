Barış Arduç, Engin Öztürk ve Can Bonomo'yla Buluşan Kaan Yıldırım'ın Bıyıklı Hali Olay Oldu!
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Kaan Yıldırım bu kez ne rolüyle ne de özel hayatıyla konuşuldu. Alaçatı'da Barış Arduç, Engin Öztürk ve Can Bonomo'yla bir araya gelen ünlü oyuncunun yeni bıyık stili sosyal medyada dikkat çekti. Alışık olduğumuz sakallı görünümünü geride bırakan Yıldırım'ın imaj değişikliğinin yeni bir proje için mi olduğu ise şimdiden merak konusu oldu
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Son yılların en çok konuşulan oyuncularından Kaan Yıldırım, ekran yolculuğuna 2010'lu yılların başında adım attı.
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Pınar Deniz, Roma'daki nikâhtan kısa süre önce katıldığı Paris Moda Haftası'nda belirginleşen karnıyla hamilelik iddialarını güçlendirmiş, çift ise çok geçmeden bebek beklediklerini doğrulamıştı.
Kaan Yıldırım bu kez özel hayatıyla değil, Alaçatı'da yakın arkadaşları Barış Arduç, Engin Öztürk ve Can Bonomo ile bir araya geldiği buluşmayla gündeme geldi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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