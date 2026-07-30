article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Koca Fabrikayı 1 Euroya Satışa Çıkardılar: Tek Şartı Yüzünden Kimse Almaya Cesaret Edemiyor

Koca Fabrikayı 1 Euroya Satışa Çıkardılar: Tek Şartı Yüzünden Kimse Almaya Cesaret Edemiyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
30.07.2026 - 19:33
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde yer alan Tangerhütte kenti, sanayi tarihine yön veren tarihi döküm fabrikasını sembolik bir bedelle açık artırmaya çıkardı. Toplam 16 bin metrekarelik alana yayılan bu yapı için belirlenen başlangıç fiyatı 1 euro olarak ilan edildi. Yıllardır kullanılmayan fabrika alanı, belediye tarafından koruma altında tutuluyor. Ancak yapının yeniden kullanıma kazandırılması için oldukça yüksek maliyetli bir yenileme süreci gerekiyor.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://www.dw.com/tr/almanyada-1-eur...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fabrika Geçmişte Bölge Ekonomisinin ve İhracatın En Önemli Simgelerinden Biri Olarak Hizmet Verdi

Fabrika Geçmişte Bölge Ekonomisinin ve İhracatın En Önemli Simgelerinden Biri Olarak Hizmet Verdi

1842 yılında kurulan tesis, 1900'lü yılların başında 1.500'den fazla çalışanıyla dev bir üretim merkezine dönüştü. Sokak lambalarından dökme demir merdivenlere, küvetlerden bahçe pavyonlarına kadar uzanan geniş ürün yelpazesi farklı ülkelere ihraç edildi. Alman sanayi hamlesinin taşıyıcı unsurlarından biri sayılan fabrika, Doğu Almanya ile Federal Almanya'nın birleştiği 1990'lı yılların başında faaliyetlerine tamamen son verdi.

Onlarca Yıldır Kaderine Terk Edilen Yapı Ciddi Onarım Maliyetlerini Beraberinde Getiriyor

Onlarca Yıldır Kaderine Terk Edilen Yapı Ciddi Onarım Maliyetlerini Beraberinde Getiriyor

Fabrika binası, uzun süre boş kalması sebebiyle günümüzde büyük ölçüde harabeye dönmüş durumda. Binanın çatısı çökmüş, cephe duvarları ağır hasar görmüş ve arazi yoğun bitki örtüsüyle kaplanmış vaziyette bulunuyor. Güvenlik gerekçesiyle kapatılan alanın tekrar kullanıma açılabilmesi için milyonlarca euro tutarında restorasyon yapılması zorunlu tutuluyor. Kent yönetimi ve yerel dernekler, alanın kültürel miras veya ticari projelerle şehre yeniden kazandırılmasını hedefliyor.

Başvuru Sahiplerinin Restorasyon Planıyla Birlikte Belirlenen Tarihe Kadar Teklif Vermesi Gerekiyor

Başvuru Sahiplerinin Restorasyon Planıyla Birlikte Belirlenen Tarihe Kadar Teklif Vermesi Gerekiyor

Açık artırmaya katılmak isteyen yatırımcıların 30 Eylül 2026 tarihine kadar resmi başvurularını tamamlaması talep ediliyor. Belediye yönetimi, sadece parasal teklifleri değil, sunulan kullanım vizyonunu ve yenileme projesini de değerlendirmeye alacağını bildiriyor. Şehrin hafızasını temsil eden bu alan için vizyoner projeler sunan yatırımcılar öncelikli olarak değerlendiriliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın