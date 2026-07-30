Koca Fabrikayı 1 Euroya Satışa Çıkardılar: Tek Şartı Yüzünden Kimse Almaya Cesaret Edemiyor

Açık artırmaya katılmak isteyen yatırımcıların 30 Eylül 2026 tarihine kadar resmi başvurularını tamamlaması talep ediliyor. Belediye yönetimi, sadece parasal teklifleri değil, sunulan kullanım vizyonunu ve yenileme projesini de değerlendirmeye alacağını bildiriyor. Şehrin hafızasını temsil eden bu alan için vizyoner projeler sunan yatırımcılar öncelikli olarak değerlendiriliyor.