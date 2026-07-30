Koca Fabrikayı 1 Euroya Satışa Çıkardılar: Tek Şartı Yüzünden Kimse Almaya Cesaret Edemiyor
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Kaynak: https://www.dw.com/tr/almanyada-1-eur...
Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde yer alan Tangerhütte kenti, sanayi tarihine yön veren tarihi döküm fabrikasını sembolik bir bedelle açık artırmaya çıkardı. Toplam 16 bin metrekarelik alana yayılan bu yapı için belirlenen başlangıç fiyatı 1 euro olarak ilan edildi. Yıllardır kullanılmayan fabrika alanı, belediye tarafından koruma altında tutuluyor. Ancak yapının yeniden kullanıma kazandırılması için oldukça yüksek maliyetli bir yenileme süreci gerekiyor.
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Fabrika Geçmişte Bölge Ekonomisinin ve İhracatın En Önemli Simgelerinden Biri Olarak Hizmet Verdi
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Onlarca Yıldır Kaderine Terk Edilen Yapı Ciddi Onarım Maliyetlerini Beraberinde Getiriyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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