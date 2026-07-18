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Uyku Uzmanlarına Göre Rüyada Sürekli Aynı Kişileri Görmenin Psikolojik Nedeni

Uyku Uzmanlarına Göre Rüyada Sürekli Aynı Kişileri Görmenin Psikolojik Nedeni

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
18.07.2026 - 22:03
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Bireylerin uykularında tanıdık ya da beklenmedik yüzlerle karşılaşması, modern psikoloji araştırmalarında tesadüf veya mistik birer yönlendirme olarak kabul görmüyor. Uzmanlar, rüyada görülen kişilerin karşı taraftan gelen bir mesajı değil, tamamen rüyayı gören bireyin iç dünyasındaki tamamlanmamış süreçleri yansıttığını belirtiyor. Uyku esnasında ortaya çıkan bu tablolar, bastırılmış arzuların, geçmişe yönelik özlemlerin veya çözülememiş içsel çatışmaların zihinde dönmeye devam etmesiyle açıklanıyor.

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Kaynak: https://www.tupi.fm/entretenimento/a-...
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Sosyal ilişkilerin ve günlük etkileşimlerin rüyalardaki kişilerin seçilmesinde doğrudan rol oynadığı belirtiliyor

Sosyal ilişkilerin ve günlük etkileşimlerin rüyalardaki kişilerin seçilmesinde doğrudan rol oynadığı belirtiliyor

Kişilik ve Bireysel Farklılıklar (Personality and Individual Differences) isimli bilimsel yayında yer alan verilere göre, günlük yaşamdaki sosyal temaslar ile rüyaların içeriği arasında güçlü bir bağ bulunuyor. Rüyada görülen tanıdık yüzler, çoğunlukla yakın zamandaki temasları veya o kişinin bireyin hayatındaki önem derecesini yansıtıyor. Bu durum, rüyada görülen kişiyle gerçek hayatta mutlaka bir gelişme yaşanacağı ya da karşı tarafın rüyayı gören kişiyi düşündüğü anlamına gelmiyor; süreç tamamen beynin hafıza ve duygu düzenleme mekanizmasından kaynaklanıyor.

Rüyada görülen kişilerin kimliğinden ziyade rüyanın taşıdığı duygusal arka plan önem arz ediyor

Rüyada görülen kişilerin kimliğinden ziyade rüyanın taşıdığı duygusal arka plan önem arz ediyor

Psikoloji literatürü, rüyaların doğru çözümlenebilmesi adına figürlerin kendisinden ziyade, rüya esnasında hissedilen duyguya odaklanılması gerektiğini savunuyor. Geçmişte kalan bir dosta duyulan özlem, yarım kalmış bir hesaplaşma isteği veya reddedilme korkusu bu süreçte tetikleyici olabiliyor. Aynı zamanda rüyadaki kişinin sahip olduğu güven veya otorite gibi belirgin bir karakter özelliği, rüyayı gören bireyin kendi yaşamında ihtiyaç duyduğu eksiklikleri simgeleyebiliyor.

Tekrar eden rüyaların zihinsel bir ısrar taşıdığı ve dikkat edilmesi gerektiği vurgulanıyor

Tekrar eden rüyaların zihinsel bir ısrar taşıdığı ve dikkat edilmesi gerektiği vurgulanıyor

Aynı kişinin rüyalarda sıklıkla belirmesi, psikolojik açıdan henüz çözüme kavuşturulmamış bir problemin varlığına işaret ediyor. Zihin, kaçınılan bir konuşmayı, geçmişten kalan bir kırgınlığı veya adı konulmamış bir suçluluk duygusunu bu yolla gündemde tutuyor. Uzmanlar, bu tekrarların bir gelecek tahmini içermediğini, aksine bireyin uyandığı anda hissettiği duyguya odaklanarak kendi iç dünyasını incelemesi adına bir veri sağladığını kaydediyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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