Uyku Uzmanlarına Göre Rüyada Sürekli Aynı Kişileri Görmenin Psikolojik Nedeni
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Kaynak: https://www.tupi.fm/entretenimento/a-...
Bireylerin uykularında tanıdık ya da beklenmedik yüzlerle karşılaşması, modern psikoloji araştırmalarında tesadüf veya mistik birer yönlendirme olarak kabul görmüyor. Uzmanlar, rüyada görülen kişilerin karşı taraftan gelen bir mesajı değil, tamamen rüyayı gören bireyin iç dünyasındaki tamamlanmamış süreçleri yansıttığını belirtiyor. Uyku esnasında ortaya çıkan bu tablolar, bastırılmış arzuların, geçmişe yönelik özlemlerin veya çözülememiş içsel çatışmaların zihinde dönmeye devam etmesiyle açıklanıyor.
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Sosyal ilişkilerin ve günlük etkileşimlerin rüyalardaki kişilerin seçilmesinde doğrudan rol oynadığı belirtiliyor
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Rüyada görülen kişilerin kimliğinden ziyade rüyanın taşıdığı duygusal arka plan önem arz ediyor
Tekrar eden rüyaların zihinsel bir ısrar taşıdığı ve dikkat edilmesi gerektiği vurgulanıyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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