Uyku Uzmanlarına Göre Rüyada Sürekli Aynı Kişileri Görmenin Psikolojik Nedeni

Aynı kişinin rüyalarda sıklıkla belirmesi, psikolojik açıdan henüz çözüme kavuşturulmamış bir problemin varlığına işaret ediyor. Zihin, kaçınılan bir konuşmayı, geçmişten kalan bir kırgınlığı veya adı konulmamış bir suçluluk duygusunu bu yolla gündemde tutuyor. Uzmanlar, bu tekrarların bir gelecek tahmini içermediğini, aksine bireyin uyandığı anda hissettiği duyguya odaklanarak kendi iç dünyasını incelemesi adına bir veri sağladığını kaydediyor.