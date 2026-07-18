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Bahçe Uzmanları Açıkladı: Bahçenizde Bu Kuşları Görmek Bitki Sağlığının Habercisi

Bahçe Uzmanları Açıkladı: Bahçenizde Bu Kuşları Görmek Bitki Sağlığının Habercisi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
18.07.2026 - 21:12
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Evinizin yakınlarında veya bahçenizde aniden beliren bir kırlangıç görmek, bu ziyaretin tesadüften ibaret olmadığını gösteriyor. Genellikle doğayla iç içe yeşil alanları ve kendilerine uygun yaşam koşullarını seçen bu sevimli canlılar, insanlara çevre kalitesi hakkında önemli ipuçları veriyor. Türkiye’nin dört bir yanında, kırsal bölgelerden büyük şehirlerin parklarına kadar geniş bir coğrafyada karşımıza çıkabilen kırlangıçlar, yerleştikleri bölgenin ekolojik durumuna dair adeta doğal bir rapor sunuyor. Pencerelerin yakınında uçuşan kuşlar, yaşanan çevrenin canlılar için güvenli ve zengin bir sığınak oluşturduğunu kanıtlıyor.

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Kaynak: https://tn.com.ar/sociedad/jardineria...
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Bahçelerde Görülen Kırlangıç Hareketliliği Kuşların Besin Arayışını Temsil Ediyor

Bahçelerde Görülen Kırlangıç Hareketliliği Kuşların Besin Arayışını Temsil Ediyor

Kırlangıçlar, havada süzülerek veya yeşilliklerin arasında dolaşarak küçük böcekleri, sinekleri ve diğer omurgasızları avlayarak besleniyor. Dolayısıyla bitki örtüsü zengin, toprağı ve havası temiz olan bahçeler, bu canlılar adına vazgeçilmez birer beslenme alanı özelliği taşıyor. Bir kırlangıcın bahçede vakit geçirmesi, o bölgede bolca doğal besin kaynağı bulunabildiğini ortaya koyuyor. İnsanlarla bir arada yaşamaya fazlasıyla alışkın olan bu kuşlar, kendilerini güvende hissettikleri alanları kolay kolay terk etmiyor. Onları izlemek, doğanın kentsel yaşamın içinde bile nasıl kendine yer bulabildiğini gözler önüne seriyor.

Doğal Ekosisteme Katkı Sağlayan Kuşlar Çevre İçin Olumlu Bir Gösterge Kabul Ediliyor

Doğal Ekosisteme Katkı Sağlayan Kuşlar Çevre İçin Olumlu Bir Gösterge Kabul Ediliyor

Bahçede bir kırlangıç ağırlamak, sadece görsel bir çeşitlilik sunmakla kalmayıp, aynı zamanda ekolojik bir avantaj sağlıyor. Bu kuşlar, zararlı böcek popülasyonunu dengede tutarak bahçenin doğal ekosistemine muazzam bir katkı sunuyor. Kimyasal ilaçlara gerek kalmadan çevreyi temizleyen canlıların varlığı, tek başına tüm bahçenin kusursuz bir sağlığa sahip olduğunu kanıtlamasa da doğru yolda olunduğunu gösteriyor. Üstelik bir süre sonra dişi ve erkek kırlangıcın iş birliği yaparak çamurdan ürettiği o korunaklı yuvaları saçaklara ya da ağaç dallarına inşa ettiği gözlemleniyor.

Doğal Yaşamı Korumak Adına Kuşların Yuvalama Alanlarına Müdahale Edilmemesi Gerekiyor

Doğal Yaşamı Korumak Adına Kuşların Yuvalama Alanlarına Müdahale Edilmemesi Gerekiyor

Evin çevresinde sık sık kırlangıç görülmesi durumunda, onlara güvenli bir alan tanımak en doğru yaklaşım olarak öne çıkıyor. Kuşları ürkütmeden uzaktan gözlemlemek, yuva yapmaya başladıklarında ise gündelik hayatı doğrudan tehdit etmediği sürece sürece müdahalede bulunmamak gerekiyor. Bahçeye daha fazla yaban kuşu çekmek isteyen mülk sahiplerinin kimyasal gübre ve ilaçlardan uzak durması, doğal bitki örtüsünü koruması önem taşıyor. Anadolu kültüründe de bereketi ve baharı müjdeleyen bu özel kuşları misafir etmek, doğayla yeniden bağ kurma fırsatı tanıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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