Bahçe Uzmanları Açıkladı: Bahçenizde Bu Kuşları Görmek Bitki Sağlığının Habercisi

Kırlangıçlar, havada süzülerek veya yeşilliklerin arasında dolaşarak küçük böcekleri, sinekleri ve diğer omurgasızları avlayarak besleniyor. Dolayısıyla bitki örtüsü zengin, toprağı ve havası temiz olan bahçeler, bu canlılar adına vazgeçilmez birer beslenme alanı özelliği taşıyor. Bir kırlangıcın bahçede vakit geçirmesi, o bölgede bolca doğal besin kaynağı bulunabildiğini ortaya koyuyor. İnsanlarla bir arada yaşamaya fazlasıyla alışkın olan bu kuşlar, kendilerini güvende hissettikleri alanları kolay kolay terk etmiyor. Onları izlemek, doğanın kentsel yaşamın içinde bile nasıl kendine yer bulabildiğini gözler önüne seriyor.